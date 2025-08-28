Edelmiro Molinari brilló en un show íntimo en La Fábrica de Buenos Aires

El sábado 13 de septiembre a las 20:30 hs, La Fábrica (Fitz Roy 1245, Palermo) se convirtió en el escenario perfecto para disfrutar de un show íntimo en vivo de Edelmiro Molinari, un artista emblemático de la música argentina.

En el corazón de Buenos Aires, La Fábrica se presentó como un espacio innovador que combinó música, cultura y gastronomía, ofreciendo un punto de encuentro para las generaciones que definen la música argentina.

Con una rica historia que se remontó a la mítica casa de Charly García, donde nacieron discos emblemáticos como "Filosofía Barata y Zapatos de Goma" y "La Hija de la Lágrima", La Fábrica buscó recuperar el pulso cultural de la ciudad.

Artistas de Todas las Generaciones: Desde leyendas como David Lebón y Charly García hasta la nueva generación de artistas como Lali y Dillom, La Fábrica se convirtió en un punto de encuentro para músicos de todas las generaciones.

La Fábrica contó con espacios diseñados para la intimidad o el intercambio, con mesas bien dispuestas, luz baja y música justa que crearon un clima ideal para disfrutar sin apuros.