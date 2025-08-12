División Palermo, éxito en Netflix: ¿habrá tercera temporada de la serie argentina?

División Palermo se mantiene como una de las series más vistas de Netflix tras la llegada de su esperada segunda temporada, que derivó en que los seguidores se preguntan si habrá una tercera parte.

Con la presentación de nuevos protagonistas y el humor característico de la primera etapa, la plataforma de streaming lanzó los nuevos episodios la serie de comedia argentina creada por Santiago Korovsky.

En medio del furor de los seis nuevos capítulos, los fanáticos quieren saber si habrá una continuación.

¿Habrá temporada 3 de “División Palermo”?

De acuerdo con las primeras informaciones al respecto, no habrá temporada 3 de “División Palermo”. La segunda temporada fue concebida desde un principio como un cierre narrativo.

De qué trata “División Palermo”

La trama gira en torno a una peculiar y recién creada "división" dentro de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, formada por un grupo de personas con diversas discapacidades, minorías y diversidades.

La idea detrás de esta "División Inclusiva de Patrulla Urbana" es puramente de marketing y relaciones públicas para mejorar la imagen de la fuerza policial. Sin embargo, lo que empieza como una fachada bienintencionada (o, más bien, una operación de "lavado de imagen") pronto se ve envuelto en una oscura y peligrosa conspiración criminal que los lleva a enfrentar situaciones reales de alto riesgo.

La serie utiliza el humor negro y la sátira para abordar temas como la inclusión, la discriminación, los prejuicios, y la burocracia, mientras que los protagonistas, a pesar de sus limitaciones o las percepciones de la sociedad sobre ellos, demuestran inesperadas habilidades y un valor que los lleva a ser los únicos capaces de resolver los misterios que se presentan. Es una comedia que se burla de las apariencias y celebra la diversidad a través de situaciones absurdas y personajes entrañables.