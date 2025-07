Desmentido de Mike Amigorena tras rumores de su salida de "La cena de los tontos"

"La cena de los tontos", escrita por Francis Veber, tuvo un gran éxito en el teatro El Nacional, con un elenco liderado por Martín Bossi, Mike Amigorena y Laurita Fernández.

Sin embargo, el clima se tornó tenso tras la información publicada por el programa Intrusos, que señalaba que uno de los actores dejaría la obra en breve. Según la información expuesta, Gustavo Bermúdez podría asumir el rol de Amigorena, una decisión considerada por Adrián Suar.

"Los contratos vencen el 31 de julio y se lo renuevan a todo el elenco, menos a Mike Amigorena. Dicen que es un chico raro. El director, Marcos Carnevale, no habría podido trabajar tranquilo con Mike", comunicaron los presentadores de Intrusos.

A pesar de las noticias, Amigorena se defendió en el programa, expresando con firmeza su intención de continuar en el proyecto: “¿Cómo me voy a ir? Ni en pedo. No entiendo por qué lo dicen. Me río de los rumores".

A lo largo de su trayectoria, la obra ha sumado a un elenco destacado, dirigido por Marcos Carnevale y respaldado por figuras reconocidas en el ámbito teatral como Guillermo Francella, Adrián Suar, Pablo Kompel, Federico Hoppe, Ezequiel Corbo y Diego Djeredjian.

Originalmente estrenada en 2000 en Argentina con los mismos productores, la pieza ha sido aclamada durante años, con un éxito notable en su reposición en Mar del Plata en 2009. Además de Amigorena, el elenco está compuesto por Guillermo Arengo, Esteban Prol y Franco Battista. La trama y la excepcional dirección han mantenido la obra como una referencia teatral en el país.