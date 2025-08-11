FOTO: Demi Lovato y los Jonas Brothers se vuelven a unir en el escenario y reavivan los rumores de Camp Rock 3

En una sorpresa que emocionó por completo a su público, los Jonas Brothers invitaron a Demi Lovato al escenario para interpretar algunos de los éxitos de Camp Rock. La reunión de las ex estrellas de Disney Channel generó la ovación de los presentes y se viralizó en redes sociales, generando nostalgia entre sus fans.

Los hermanos volvieron a subirse al escenario con su gira estadounidense Jonas20: Greetings from your Hometown Tour, donde reviven sus clásicos juveniles y algunas canciones de sus épocas de solistas. El MetLife Stadium de Nueva Jersey fue el escenario perfecto para la inesperada visita de Demi, a 15 años del estreno de la segunda entrega de Camp Rock.

Los músicos se unieron en el escenario para interpretar “This is me” y “Wouldn't Change a Thing” con la misma pasión que lo hicieron durante la película, momento en el cual ambos eran pareja.

Este encuentro vuelve a reanimar los rumores que circularon durante los últimos meses sobre una tercera entrega de Camp Rock, con el esperado regreso de Demi Lovato, Joe, Nick y Kevin Jonas a la pantalla de Disney. Esta noticia no fue desestimada debido a que la plataforma también estaría trabajando en el regreso de Hannah Montana, por el aniversario número 20 de la serie. Además de ya haber reunido a Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis en el remake de Otro viernes de locos.