Demi Lovato y los Jonas Brothers se vuelven a unir en el escenario y reavivan los rumores de Camp Rock 3
Las ex estrellas de Disney cantaron los clásicos de Camp Rock y Camp Rock 2.
11/08/2025 | 09:39Redacción Cadena 3
En una sorpresa que emocionó por completo a su público, los Jonas Brothers invitaron a Demi Lovato al escenario para interpretar algunos de los éxitos de Camp Rock. La reunión de las ex estrellas de Disney Channel generó la ovación de los presentes y se viralizó en redes sociales, generando nostalgia entre sus fans.
Los hermanos volvieron a subirse al escenario con su gira estadounidense Jonas20: Greetings from your Hometown Tour, donde reviven sus clásicos juveniles y algunas canciones de sus épocas de solistas. El MetLife Stadium de Nueva Jersey fue el escenario perfecto para la inesperada visita de Demi, a 15 años del estreno de la segunda entrega de Camp Rock.
Los músicos se unieron en el escenario para interpretar “This is me” y “Wouldn't Change a Thing” con la misma pasión que lo hicieron durante la película, momento en el cual ambos eran pareja.
Este encuentro vuelve a reanimar los rumores que circularon durante los últimos meses sobre una tercera entrega de Camp Rock, con el esperado regreso de Demi Lovato, Joe, Nick y Kevin Jonas a la pantalla de Disney. Esta noticia no fue desestimada debido a que la plataforma también estaría trabajando en el regreso de Hannah Montana, por el aniversario número 20 de la serie. Además de ya haber reunido a Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis en el remake de Otro viernes de locos.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió recientemente con Demi Lovato y los Jonas Brothers? Se reunieron en el escenario para interpretar canciones de Camp Rock.
¿Dónde tuvo lugar este evento? En el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
¿Cuáles son algunas de las canciones que interpretaron? “This is me” y “Wouldn't Change a Thing”.
¿Qué rumores se reanimaron tras este encuentro? La posibilidad de una tercera entrega de Camp Rock.
¿Qué otro proyecto está relacionado con Disney? El regreso de Hannah Montana por su aniversario número 20.
[Fuente: Noticias Argentinas]