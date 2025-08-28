De Sofía Zámolo a Juli Poggio y Nacho Elizalde: la previa de la BAFW

La “Buenos Aires Fashion Week” inició hoy, pero comenzó a palpitarse anoche en un evento que reunió a figuras como Sofía Zámolo, Juli Poggio, Nacho Elizalde, influencers de moda y celebridades, a fines de la mano de Tanqueray, a través del lema “IT'S SHOWTIME x BAF WEEK”.

Así, la celebración marcó el inicio de la semana más icónica de la moda, con una fusión entre estilo, arte y coctelería en un espectáculo inmersivo para presentar a las marcas y diseñadores que protagonizarán los próximos siete días.

La marca de ginebra se unió a este universo para compartir sus tendencias con un estilo innovador que trascendió los límites de la pasarela, llevó las telas y los diseños a la hora del brindis, con barras de autor y propuestas de temporada.

Desde el ingreso a la celebración, las tendencias hicieron de la suya, con modelos en escaleras de unos dos metros de altura y vestidos hasta el suelo que marcaron el estilo verde y violeta, tonos presentes luego en los tragos de autor.

Los colores se vieron reflejados en las frutas y garnish frescos que variaron entre hierbas y frutos rojos o bien funcionaron como accesorios, lo que permitió alternar entre ingredientes ligeros para lograr contrastes, al igual que en un look bien armado.

Entre los pasillos, tres maniquíes instalados por BAF -Buenos Aires Fashion- sirvieron de inspiración ante los estilos de cada uno de los invitados: detalles que elevaron la puesta, al igual que los cubos grandes o esféricos de hielo en los tragos, que permitieron enfriar sin diluir y lograr un trago de diseño.