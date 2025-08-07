En vivo

De Cande Tinelli y Barbie Vélez a Matías Alé: los famosos que promocionaron un producto prohibido por ANMAT

Las figuras mediáticas publicitaron una pasta dental que no se encuentra inscrita en la entidad.

07/08/2025 | 16:22Redacción Cadena 3

FOTO: De Cande Tinelli y Barbie Vélez a Matías Alé: los famosos que promocionaron un producto prohibido por ANMAT

Media docena de famosos publicitaron un producto que se encuentra prohibido por la ANMAT -Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica-, a través de redes sociales en donde compartieron sus experiencias al utilizar la pasta dental.

Así lo reveló el sitio Chequeado.com, que describió que la línea Carbón Coco vende productos ilegítimos porque no cuenta con la inscripción sanitaria indicada por la Disposición 5661/25 y se desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración.

El producto dedicado a blanquear los dientes tiene prohibida su distribución, uso comercialización, publicidad o bien publicación en plataformas de venta libre y distribución. Dentro del listado se encuentra además, un enjuague bucal y una mascarilla facial.

Las personalidades que se mostraron en las redes sociales de la marca incluyen a las influencers Cande Tinelli,Juli Poggio, Catita Reyes y los actores Matias Alé, Barbie Vélez y Flor Vigna.

Lectura rápida

¿Qué producto publicitaron los famosos? Una pasta dental de la línea Carbón Coco.

¿Quién reveló la información sobre el producto? El sitio Chequeado.com.

¿Qué prohíbe la ANMAT respecto a este producto? Su distribución, uso, comercialización y publicidad.

¿Qué otros productos están prohibidos? Un enjuague bucal y una mascarilla facial de la misma línea.

¿Qué figuras mediáticas participaron en la publicidad? Cande Tinelli, Juli Poggio, Catita Reyes, Matías Alé, Barbie Vélez y Flor Vigna.

[Fuente: Noticias Argentinas]

