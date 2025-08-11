FOTO: Darío Barassi se mostró molesto con El Trece por el nuevo horario de su programa

Darío Barassi viajó a México para grabar junto a Wanda Nara la segunda temporada del reality “Love Is Blind”, pero antes habló con Intrusos sobre su situación con El Trece, luego de que lo sacaran del prime time y que él haya expresado su enojo en un duro posteo.

“Me encanta el programa. Ahora que veo cómo funcionan las noches, entiendo que fue una buena movida del canal. Al principio estaba medio enculado. El canal estaba moviendo fichas y está bien, habla de que la tele está viva, se está buscando un número”, aseguró Barassi.

“Es un laburo, lo entiendo, lo respeto. Hice un posteo y una bajadita de línea, estaba un poco incómodo. Me gustaba el horario de la noche, el arreglo había sido ese, me senté con Adrián Suar y estuve de acuerdo, me puse la camiseta del canal”, agregó el conductor, que bromeó: “Seguro mañana estoy a las 3 de la mañana”.

Hace unos días, Darío Barassi visitó a Mario Pergolini en su programa y habló con humor sobre su cambio de horario ya que reconoce que por las tardes le va muy bien y le gusta la propuesta del canal para las noches.