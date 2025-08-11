En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Informados Santa Fe

Emiliano Guardia

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Darío Barassi se mostró molesto con El Trece por el nuevo horario de su programa

“Seguro mañana voy a las 3 de la mañana”, afirmó el conductor de “Ahora Caigo” tras ser reubicado por la programación del canal.

11/08/2025 | 15:12Redacción Cadena 3

FOTO: Darío Barassi se mostró molesto con El Trece por el nuevo horario de su programa

Darío Barassi viajó a México para grabar junto a Wanda Nara la segunda temporada del reality “Love Is Blind”, pero antes habló con Intrusos sobre su situación con El Trece, luego de que lo sacaran del prime time y que él haya expresado su enojo en un duro posteo.

“Me encanta el programa. Ahora que veo cómo funcionan las noches, entiendo que fue una buena movida del canal. Al principio estaba medio enculado. El canal estaba moviendo fichas y está bien, habla de que la tele está viva, se está buscando un número”, aseguró Barassi.

“Es un laburo, lo entiendo, lo respeto. Hice un posteo y una bajadita de línea, estaba un poco incómodo. Me gustaba el horario de la noche, el arreglo había sido ese, me senté con Adrián Suar y estuve de acuerdo, me puse la camiseta del canal”, agregó el conductor, que bromeó: “Seguro mañana estoy a las 3 de la mañana”.

Hace unos días, Darío Barassi visitó a Mario Pergolini en su programa y habló con humor sobre su cambio de horario ya que reconoce que por las tardes le va muy bien y le gusta la propuesta del canal para las noches.

Lectura rápida

¿Qué expresó Darío Barassi sobre El Trece? Barassi mostró su enojo por el cambio de horario de su programa.

¿Con quién grabó Barassi en México? Grabó junto a Wanda Nara la segunda temporada del reality “Love Is Blind”.

¿Qué dijo Barassi de su nuevo horario? Reconoció estar incómodo al principio, pero luego entendió la decisión del canal.

¿Qué programa visitó Barassi para hablar del tema? Visitó el programa de Mario Pergolini.

¿Cómo se siente Barassi sobre la propuesta de horario por las noches? Reconoció que le va bien en las tardes y le gusta la propuesta del canal.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho