Darío Barassi se mostró molesto con El Trece por el nuevo horario de su programa
“Seguro mañana voy a las 3 de la mañana”, afirmó el conductor de “Ahora Caigo” tras ser reubicado por la programación del canal.
11/08/2025 | 15:12Redacción Cadena 3
FOTO: Darío Barassi se mostró molesto con El Trece por el nuevo horario de su programa
Darío Barassi viajó a México para grabar junto a Wanda Nara la segunda temporada del reality “Love Is Blind”, pero antes habló con Intrusos sobre su situación con El Trece, luego de que lo sacaran del prime time y que él haya expresado su enojo en un duro posteo.
“Me encanta el programa. Ahora que veo cómo funcionan las noches, entiendo que fue una buena movida del canal. Al principio estaba medio enculado. El canal estaba moviendo fichas y está bien, habla de que la tele está viva, se está buscando un número”, aseguró Barassi.
“Es un laburo, lo entiendo, lo respeto. Hice un posteo y una bajadita de línea, estaba un poco incómodo. Me gustaba el horario de la noche, el arreglo había sido ese, me senté con Adrián Suar y estuve de acuerdo, me puse la camiseta del canal”, agregó el conductor, que bromeó: “Seguro mañana estoy a las 3 de la mañana”.
Hace unos días, Darío Barassi visitó a Mario Pergolini en su programa y habló con humor sobre su cambio de horario ya que reconoce que por las tardes le va muy bien y le gusta la propuesta del canal para las noches.
Lectura rápida
¿Qué expresó Darío Barassi sobre El Trece? Barassi mostró su enojo por el cambio de horario de su programa.
¿Con quién grabó Barassi en México? Grabó junto a Wanda Nara la segunda temporada del reality “Love Is Blind”.
¿Qué dijo Barassi de su nuevo horario? Reconoció estar incómodo al principio, pero luego entendió la decisión del canal.
¿Qué programa visitó Barassi para hablar del tema? Visitó el programa de Mario Pergolini.
¿Cómo se siente Barassi sobre la propuesta de horario por las noches? Reconoció que le va bien en las tardes y le gusta la propuesta del canal.
[Fuente: Noticias Argentinas]