En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Controversia por el casting de Sofía "Jujuy" Jiménez en 'En el barro'

La modelo compartió un video que se viralizó rápidamente.

22/08/2025 | 13:20Redacción Cadena 3

FOTO: Controversia por el casting de Sofía "Jujuy" Jiménez en 'En el barro'

Sofía "Jujuy" Jiménez compartió en sus redes sociales el video que presentó para el casting de "En el barro". La modelo se postuló para el personaje que interpreta Valentina Zenere y mostró algunas escenas en las que fumaba o lloraba, mientras insistía en su inocencia.

Lo cierto es que el video se volvió viral en redes sociales y se generó una fuerte polémica por los dotes actorales de la modelo ya que muchos usuarios consideraron que "beboteaba" en las escenas.

“No entienden los nervios que me generó grabar estas escenas. Párrafo aparte para la Pilus que me ayudó un montón a crear un personaje que claramente no estoy acostumbrada a hacer”, manifestó Sofía.

“Qué fuerte ver este material sin morirme de vergüenza. Yo también hice el casting para el serión En el Barro. Me da mucha ternura ver a esa Sofi intentándolo”, aseguró.

A pesar de no haber sido elegida, ella está contenta por haberlo intentado: “La clave acá fue decir que sí, más allá de cualquier prejuicio, miedo, o lo que sea negativo que me generaba la situación”.

Después se puso un poco más reflexiva: “Por lo general se ve siempre lo lindo, y es una locura todo lo que hay detrás de poner el cuerpo, la mente y sobre todo el alma en cada rol que nos toque encarar”.

Lectura rápida

¿Qué compartió Sofía Jiménez? Compartió un video de su casting para "En el barro".

¿Cuál fue la reacción del público? Se generó polémica por su actuación, con críticas sobre cómo interpretó las escenas.

¿Qué dijo Sofía sobre el casting? Manifestó sus nervios y agradeció a su asistente por la ayuda en la creación del personaje.

¿Cómo se sintió tras el casting? A pesar de no ser elegida, se sintió contenta por haber intentado.

¿Qué reflexión hizo Sofía? Habló sobre lo que implica actuar y el esfuerzo detrás de cada rol.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho