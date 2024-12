Conmovedor mensaje de Soledad Pastorutti por la muerte de su abuela

El mundo de la música argentina amaneció cubierto de luto y recuerdos tras conocerse la noticia del fallecimiento de la abuela de Soledad Pastorutti, una mujer cuya calidez y generosidad dejaron una huella indeleble en la vida de su familia y en las memorias de Los Molinos, su querido pueblo natal.

"La Sole", expresó su dolor a través de un conmovedor mensaje en redes sociales, donde las palabras se entrelazaron con la tristeza y el amor infinito que siente por su madre: “En cada palabra derramo una lágrima... Vale de mi vida, no puedo creer que ya no te tengo, que rápido pasa todo, que injusta se me hace esta despedida.”

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A fines de 2019, "La Sole" dio a conocer la historia de Valeria Zacchino, su abuela materna, en la canción, “Se casó la Valeria”.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/