Espectáculos

Confuso incendio en la casa de L-Gante: prefirió grabar un videoclip en ruinas

El cantante se encontró con su inmueble entre hollín y polvo cuando regresó de una celebración y aún se desconocen las causas.

29/08/2025 | 19:56Redacción Cadena 3

FOTO: Confuso incendio en la casa de L-Gante: prefirió grabar un videoclip en ruinas

Elián “L-Gante” Valenzuela atravesó algunos infortunios: logró un acuerdo con Tamara Báez por la manutención de su hija, igualmente no pudo salir del país por una deuda millonaria y recientemente se encontró con su casa en ruinas.

El domicilio que posee en el country de Canning sufrió roturas de vidrio y de puertas en la cocina, mientras que el resto del hogar se vio envuelto entre hollín y cenizas, pero todavía no se saben las causas del accidente.

Según el periodista Gustavo Méndez, el artista “no perdió todo”, sin embargo “hay sectores donde está todo negro” y añadió que en las paredes habrían marcas que indicarían que “los cables internos quedaron derretidos”.

Entre los trascendidos resonó la palabra “atentado”, mientras que Valenzuela señaló: “La noche que pasó eso estaba en mi casa del barrio, en General Rodríguez. Fui a ver a mi mamá, que hizo una obra de teatro con sus compañeros. Después, organicé una fiestita para ellos y de ahí fuimos a la casa donde pasó esto”.

“Pregunté lo normal. ‘¿Nadie vio nada en mi casa? ¿Sintieron algo, una luz, un fuego?’ La verdad que no hubo explicación, nadie vio nada. Nada de nada por ningún lado. La casa completamente negra. Encontramos todo negro”, explicó el cantante.

Por último, el intérprete sostuvo que filmó un videoclip con la casa devenida en tonos negros ya que eligió realizar el trabajo a pesar del caos en el domicilio.

Lectura rápida

¿Quién es el artista involucrado en el incendio? Elián “L-Gante” Valenzuela es el artista involucrado.

¿Qué ocurrió con su casa? Su casa en el country de Canning sufrió daños significativos por un incendio.

¿Qué se comentó sobre las causas del incendio? Se desconoce la causa, con rumores de que pudo ser un atentado.

¿Qué filmó el cantante a pesar del incidente? L-Gante grabó un videoclip utilizando el entorno dañado de su casa.

¿Qué detalles se dieron sobre los daños? La casa presenta roturas y está cubierta de hollín y cenizas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

