Confesión de María Fernanda Callejón: "Ya estoy rota" en medio del divorcio
María Fernanda Callejón habló tras la audiencia de divorcio. “Por mí, ya estoy rota”, dijo, y aseguró que su única preocupación es “preservar” a su hija.
28/08/2025 | 18:58Redacción Cadena 3
La actriz María Fernanda Callejón y el músico Ricky Diotto se enfrentaron esta tarde en una audiencia preliminar de divorcio entre una demanda por violencia de género, división de bienes y la manutención de su hija. En este marco, la artista sostuvo: “Ya estoy rota. Busco preservar a mi hija”.
Antes de ingresar, Callejón sostuvo: “Esperé tres años, estoy feliz dentro del contexto”. Mientras, su abogado destacó: “Iniciamos un camino de entendimiento. Ya pasó por el traumático, quiero que María Fernanda encuentre su paz interior, al igual que su hija”.
Por su parte, la intérprete añadió: “El acompañamiento de los abogados en este proceso tan difícil es muy importante para la víctima y que llegue a entender que todo lo que uno hace es por nuestra hija. Por mí, ya estoy rota, a mí ya me rompieron”.
Al salir de la audiencia, Callejón cerró: “No es una linda sensación estar acá. El juez tiene una gran mirada humana y todos tratamos de ir por ahí. Acá hay una mamá que sólo quiere preservar a nuestra única hija”.
[Fuente: Noticias Argentinas]