Cómo sigue La Voz Argentina tras las 'Batallas': horario y cómo ver en vivo

FOTO: La Voz Argentina en vivo: qué pasa y a qué hora dan el reality este martes.

Tras dar por finalizada la vibrante etapa de “las batallas”, La Voz Argentina dio inicio a los “Knockouts”, la siguiente fase que comenzó con grandes presentaciones y que sigue este martes.

De esta manera, el programa sale este martes al aire desde las 21:45 horas por Telefe, con esta nueva etapa, que prometen más talento, emociones y sorpresas.

Ahora, los coach vuelven a elegir a dos participantes de sus equipos para que se enfrenten (y eliminen entre sí), aunque en este caso cantaran un tema cada uno.

Luego, el líder de cada team deberá elegir quién sigue en el certamen y quien debe irse. Nuevamente y al igual que en la etapa anterior, cada coach podrá robar hasta dos participantes de otro equipo.

Cómo ver en vivo La Voz Argentina

El reality podrá seguirse en vivo por la pantalla de Telefe, y los servicios de streaming Telecentro Play, Flow y DGO. También se puede seguir en MiTelefe.