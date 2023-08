Cómo reaccionó Thiago Medina al enterarse que será papá de mellizos

Daniela Celis y Thiago Medina se conocieron y enamoraron frente a las cámaras de Gran Hermano y ahora viven un hermoso momento con la confirmación de que serán papás de mellizos.

Hace 24 horas Daniela contó que está embarazada y Camila, hermana de Thiago, le comentó a la prensa cómo fue la reacción del futuro padre.

“Yo ya me había enterado hace rato. Fui la segunda persona de la familia en saber que Thiago va a ser papá”, dijo Camila en A la Barbarossa.

“Vino un día Thiago a casa y Brisa (hermana melliza de Thiago) me miraba. Hicimos vida normal, hasta que Thiago me dice ‘Cami vení que quiero hablar con vos’. Y me dice ‘voy a ser papá’. Y me muestra el test de embarazo de Dani”, reveló.

Y agregó: “Él está bien. Ayer le pregunté ‘¿qué sentís ahora que se confirmó el embarazo?’. Y me dijo ‘no sé, gorda’”.

“Está contento. Shockeado, pero está contento”, cerró.