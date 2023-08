Halle Berry y su consejo para las mujeres: "sean dueñas de su presente”

Halle Berry ( 56) formó parte del panel del Festival de Creatividad de Cannes Lions y brindó algunas entrevistas, en las que se permitió darle consejos a las mujeres.

“Si están en sus treinta, no se obsesionen con la idea de que tienen que tener hijos a cierta edad”, continuó. “Ustedes deciden. Y si quieren tener hijos, no tienen que estar definidas por esas viejas ideologías de que esto es lo que las mujeres ‘tienen’ que hacer a cierta edad”, dijo.

La actriz le dio la bienvenida a su primera hija, Nahla Ariela Aubry, con su ex Gabriel Aubry en marzo de 2008.

En 2013, cinco años después, nació Maceo-Robert Martínez, a quien tuvo con su exmarido Olivier Martínez. Hace un tiempo Berry había confesado que le “encantaba estar embarazada” y que “probablemente habría tenido cinco hijos” si hubiera “empezado antes” o “si no hubiese estado ocupada intentando hacer películas, incluso hubiese sido perfecta para alquilar mi vientre”.

En recientes declaraciones se refirió a las presiones que soportan las mujeres para ser madres.

“Háganlo solo si quieren porque al ser madre renunciás a gran parte de tu vida personal para cultivar esas otras vidas”, señaló. “Y a lo mejor no sos una mujer que quiera hacer eso. No hay mal que por bien no venga, no hay prejuicio”.