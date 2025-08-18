Cómo fue el encuentro entre Fernanda Callejón y su ex en medio de la batalla judicial
La actriz se juntó con Ricky Diotto para el festejo de cumpleaños de su hija Giovanna.
18/08/2025 | 10:48Redacción Cadena 3
FOTO: María Fernanda Callejón, Ricky Diotto y su hija Giovanna
“¡Una década cumplida! Con un festejo muy especial a todo dancing, magia y diversión, con tus amigas y amigos, como te lo mereces hijita mía. A seguir soñando, creciendo en libertad y rodeada de amor”, escribió María Fernanda Callejón en su cuenta de Instagram para compartir imágenes del cumpleaños de su hija Giovanna.
La fiesta por sus 10 años tuvo de todo: DJ, glitter, torta enorme, deco con brillos y en tonos rosados y mucha música inspirada en el grupo musical Bandana ya que la temática era los años 2000.
Lo llamativo es que para este festejo se volvieron a juntar los padres de la pequeña, a pesar de encontrarse en una difícil batalla judicial.
Ricky Diotto estuvo en el cumpleaños y se colocó al lado de su hija y de su ex para soplar las velitas en una celebración que organizó la actriz con la ayuda de emprendedores que apostaron por darse a conocer en su festejo.
María Fernanda Callejón y Ricky Diotto fueron padres de Giovanna luego de una intensa búsqueda. Pasaron años muy unidos, compraron su casa y apostaron por la familia, pero se pelearon y la actriz lo acusó por malos tratos. La batalla económica aún no quedó resuelta en la Justicia.
Lectura rápida
¿Qué celebraron? La fiesta del décimo cumpleaños de Giovanna, hija de María Fernanda Callejón y Ricky Diotto.
¿Quién asistió al cumpleaños? Estuvieron presentes María Fernanda Callejón y Ricky Diotto, junto a amigos y familiares.
¿Qué tema tuvo la fiesta? La temática fue los años 2000, con música del grupo Bandana.
¿Cuál es la situación actual de los padres? Se encuentran en medio de una batalla judicial por la custodia y aspectos económicos.
¿Cómo fue la celebración? Fue un festejo con DJ, glitter, y otros elementos decorativos, destacando la diversión y alegría del evento.
[Fuente: Noticias Argentinas]