Cómo fue el encuentro entre Fernanda Callejón y su ex en medio de la batalla judicial

“¡Una década cumplida! Con un festejo muy especial a todo dancing, magia y diversión, con tus amigas y amigos, como te lo mereces hijita mía. A seguir soñando, creciendo en libertad y rodeada de amor”, escribió María Fernanda Callejón en su cuenta de Instagram para compartir imágenes del cumpleaños de su hija Giovanna.

La fiesta por sus 10 años tuvo de todo: DJ, glitter, torta enorme, deco con brillos y en tonos rosados y mucha música inspirada en el grupo musical Bandana ya que la temática era los años 2000.

Lo llamativo es que para este festejo se volvieron a juntar los padres de la pequeña, a pesar de encontrarse en una difícil batalla judicial.

Ricky Diotto estuvo en el cumpleaños y se colocó al lado de su hija y de su ex para soplar las velitas en una celebración que organizó la actriz con la ayuda de emprendedores que apostaron por darse a conocer en su festejo.

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto fueron padres de Giovanna luego de una intensa búsqueda. Pasaron años muy unidos, compraron su casa y apostaron por la familia, pero se pelearon y la actriz lo acusó por malos tratos. La batalla económica aún no quedó resuelta en la Justicia.