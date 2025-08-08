FOTO: Cómo es "Mi año en Oxford", la historia romántica del momento en Netflix

La comedia romántica "Mi Año en Oxford" es uno de los más recientes estrenos de Netflix, y desde su llegada al catálogo que no se baja del top 10.

Actualmente, el fim protagonizado por Sofia Carson se mantiene como el film más visto en la plataforma en la Argentina.

"Mi Año en Oxford" está basada en la exitosa novela del mismo nombre de Julia Whelan y fue dirigida por Iain Morris. La película fue filmada en locaciones reales de Oxford, lo que le da una autenticidad visual a la historia.

Cómo es “Mi Año en Oxford”

De qué trata la película:

Sigue la historia de Anna De La Vega (interpretada por Sofia Carson), una ambiciosa estudiante estadounidense que viaja a la prestigiosa Universidad de Oxford en Inglaterra para cumplir su sueño de un año de estudios. Su vida está meticulosamente planeada hacia una futura carrera política en Estados Unidos, pero todo cambia cuando conoce a un encantador y enigmático local.

La trama da un giro inesperado cuando Anna entabla un apasionado romance con Jamie Davenport (Corey Mylchreest), un brillante y carismático británico que, a diferencia de ella, tiene una perspectiva más bohemia y una profunda pasión por la poesía. A medida que su conexión se profundiza, Anna se ve dividida entre sus ambiciones profesionales y los nuevos sentimientos que Jamie despierta en ella.

La relación entre Anna y Jamie se vuelve más compleja cuando él revela un gran secreto que guarda, una verdad que amenaza con cambiar sus vidas para siempre y pone a prueba los planes y sueños de Anna. A pesar de las advertencias de Jamie de no "desperdiciar" su tiempo en Oxford con él debido a este secreto, Anna se niega a abandonarlo y busca la manera de apoyarlo y permanecer a su lado.

La película explora temas como la colisión entre el amor y la ambición, la importancia de la autenticidad, la necesidad de tomar decisiones difíciles sobre el futuro y cómo la vida puede desviar los planes más elaborados. Con el pintoresco y atemporal telón de fondo de Oxford, la película promete una mezcla de drama, romance y humor, mostrando cómo una experiencia académica puede transformarse en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal.

Elenco principal y producción:

Sofia Carson como Anna De La Vega

Corey Mylchreest como Jamie Davenport

También cuenta con las actuaciones de Dougray Scott y Catherine McCormack como los padres de Jamie.