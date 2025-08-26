En vivo

Espectáculos

Claudio Rígoli se sumó a Canal 26 para conducir el noticiero 8AM

El reconocido periodista integrará una nueva casa informativa.

26/08/2025 | 08:30Redacción Cadena 3

FOTO: Claudio Rígoli

El reconocido periodista se pondrá al frente de 8AM, el nuevo informativo matutino de Canal 26. Con más de tres décadas de trayectoria, su incorporación refuerza la apuesta del canal por una programación plural y de calidad.

Canal 26 anunció oficialmente la incorporación de Claudio Rígoli, uno de los periodistas más respetados y queridos de la televisión argentina, quien asumirá la conducción del noticiero 8AM a partir del 1º de septiembre. El programa se emitirá de 8 a 10 de la mañana, y tendrá como eje principal brindar a la audiencia las noticias más relevantes de la Argentina y el mundo.

Con más de 30 años de trayectoria en los principales medios del país, Rígoli se ha consolidado como una voz confiable y profesional dentro del periodismo televisivo. Su estilo sobrio y su compromiso con la información lo convirtieron en una figura de referencia para el público.

Desde la Dirección de Programación del canal destacaron que su llegada «es un verdadero orgullo para Canal 26», y subrayaron que «su experiencia y su credibilidad aportan un valor enorme a nuestra programación».

La incorporación de Rígoli forma parte de una estrategia más amplia de la señal, orientada a jerarquizar la pantalla y consolidar una propuesta plural, dinámica y de alta calidad. En un contexto mediático cada vez más competitivo, la apuesta por figuras de prestigio busca fortalecer el perfil informativo del canal.

El reconocido conductor se suma así a Canal 26 para liderar una nueva etapa en las mañanas informativas, con el objetivo de seguir construyendo un vínculo de confianza con la audiencia.

Lectura rápida

¿Quién es el periodista que asume en 8AM?
Claudio Rígoli asumió la conducción del nuevo informativo 8AM en Canal 26.

¿Cuándo comenzará el programa?
El programa comenzará a emitirse el 1º de septiembre.

¿Qué horarios tendrá el noticiero?
Se emitirá de 8 a 10 de la mañana.

¿Cuál es el objetivo del programa?
Brindar a la audiencia las noticias más relevantes de Argentina y el mundo.

¿Cómo se destaca la llegada de Rígoli al canal?
Se considera un orgullo y su experiencia aporta valor a la programación de Canal 26.

[Fuente: Noticias Argentinas]

