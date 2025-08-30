Celeste Muriega compartió imagen de Christian Sancho en sanatorio y generó preocupación
La bailarina compartió una historia en Instagram donde se ve a su pareja en la cama de un sanatorio con suero. Sancho aparentemente tuvo una internación leve, pero se esperan más detalles.
30/08/2025 | 22:27Redacción Cadena 3
FOTO: Foto: Redes Sociales.
Celeste Muriega sorprendió este sábado a sus seguidores al compartir una historia en su cuenta de Instagram que generó preocupación. En la imagen se puede ver a su esposo, el actor y modelo Christian Sancho, acostado en la cama de un sanatorio, conectado a un suero.
Muriega acompañó la foto con una frase que buscó desdramatizar la situación: “Hubo parada técnica”, escribió, junto a un emoji, sin brindar mayores detalles sobre el motivo de la atención médica.
Aunque no trascendió información oficial sobre el estado de salud de Sancho, el posteo dejó entrever que se trató de una internación leve. La imagen no tardó en viralizarse entre los seguidores de la pareja, que suele mostrarse activa y unida en redes sociales.
Noticias Argentinas contactó a la pareja, pero ni Muriega ni Sancho realizaron declaraciones adicionales, aunque se espera que en las próximas horas den a conocer más detalles sobre el estado del actor.
Lectura rápida
¿Qué compartió Celeste Muriega? Publicó una imagen de su pareja, Christian Sancho, en un sanatorio.
¿Dónde se encontraba Sancho? En una cama de un sanatorio, conectado a un suero.
¿Cuándo ocurrió esto? El sábado 30 de agosto de 2025.
¿Cuál fue la reacción de Muriega? Intentó desdramatizar la situación diciendo: “Hubo parada técnica”.
¿Qué se espera sobre el estado de Sancho? Se aguarda más información sobre su salud en las próximas horas.
[Fuente: Noticias Argentinas]