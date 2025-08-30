Celeste Muriega compartió imagen de Christian Sancho en sanatorio y generó preocupación

Celeste Muriega sorprendió este sábado a sus seguidores al compartir una historia en su cuenta de Instagram que generó preocupación. En la imagen se puede ver a su esposo, el actor y modelo Christian Sancho, acostado en la cama de un sanatorio, conectado a un suero.

Muriega acompañó la foto con una frase que buscó desdramatizar la situación: “Hubo parada técnica”, escribió, junto a un emoji, sin brindar mayores detalles sobre el motivo de la atención médica.

Aunque no trascendió información oficial sobre el estado de salud de Sancho, el posteo dejó entrever que se trató de una internación leve. La imagen no tardó en viralizarse entre los seguidores de la pareja, que suele mostrarse activa y unida en redes sociales.

Noticias Argentinas contactó a la pareja, pero ni Muriega ni Sancho realizaron declaraciones adicionales, aunque se espera que en las próximas horas den a conocer más detalles sobre el estado del actor.