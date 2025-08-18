En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

"Casado" y "compañero de trabajo": quién es el supuesto tercero en discordia entre Gime Accardi y Nico Vázquez

En LAM dieron varios detalles sobre la supuesta infidelidad de la actriz al actor, que derivó en la ruptura definitiva de la pareja.

18/08/2025 | 23:26Redacción Cadena 3

FOTO: Aseguran que hubo un tercero en discordia entre Gime Accardi y Nico Vázquez.

La ya confirmada separación de Nico Vázquez y Gime Accardi dio un giro explosivo este lunes, luego de que Ángel de Brito asegurara en LAM que una infidelidad de la actriz fue el verdadero detonante de la ruptura, y sin dar nombres, adelantaron detalles sobre el tercero en discordia.

Aunque las especulaciones iniciales habían apuntado incluso al actor de “Rocky” como el posible infliel, De Brito desmintió esa versión y confirmó que la infidelidad fue de Gime hacia Nico.

"Nico Vázquez comprobó que Gime Accardi tenía una relación con otra persona. No una relación casual, sino una que llevaba un tiempo largo", afirmó el periodista de espectáculos, asegurando que esta información "es un secreto a voces" y el "verdadero motivo de la separación".

Si bien Ángel de Brito no reveló directamente el nombre del presunto tercero en discordia, ni confirmó si la relación aún persiste, su compañera Yanina Latorre deslizó que "todo indicaría que siguen" juntos.

Presionado por sus compañeros de LAM, el conductor deslizó una pista clave sobre la identidad del tercero en discordia: sería "un compañero de trabajo". Sin dar más detalles, su compañera de panel añadió que la persona señalada "es casado", lo que añade un nuevo elemento a esta mediática separación.

El conductor de LAM recordó que "Nico dirige la obra de Gimena", por lo que muchos interpretaron que el posible tercero en discordia podría estar relacionado.

“Es del medio”, añadió el periodista, mientras que en su programa agregaron que Accardi “conoce a la mujer” de su presunto amante.

Lectura rápida

¿Qué provocó la separación de Gime Accardi y Nico Vázquez? La supuesta infidelidad de Gime fue el detonante. ¿Quién es el tercero en discordia? Un compañero de trabajo casado. ¿Cómo se enteró Nico Vázquez de la infidelidad? Comprobó que Gime tenía una relación con otra persona. ¿Hay confirmación sobre la relación actual del tercero? No se confirmó si la relación persiste. ¿Qué relación tiene el tercero con el medio? Es alguien del medio relacionado con el ámbito laboral de Gime.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho