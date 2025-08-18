"Casado" y "compañero de trabajo": quién es el supuesto tercero en discordia entre Gime Accardi y Nico Vázquez

FOTO: Aseguran que hubo un tercero en discordia entre Gime Accardi y Nico Vázquez.

La ya confirmada separación de Nico Vázquez y Gime Accardi dio un giro explosivo este lunes, luego de que Ángel de Brito asegurara en LAM que una infidelidad de la actriz fue el verdadero detonante de la ruptura, y sin dar nombres, adelantaron detalles sobre el tercero en discordia.

Aunque las especulaciones iniciales habían apuntado incluso al actor de “Rocky” como el posible infliel, De Brito desmintió esa versión y confirmó que la infidelidad fue de Gime hacia Nico.

"Nico Vázquez comprobó que Gime Accardi tenía una relación con otra persona. No una relación casual, sino una que llevaba un tiempo largo" , afirmó el periodista de espectáculos, asegurando que esta información "es un secreto a voces" y el "verdadero motivo de la separación".

Si bien Ángel de Brito no reveló directamente el nombre del presunto tercero en discordia, ni confirmó si la relación aún persiste, su compañera Yanina Latorre deslizó que "todo indicaría que siguen" juntos.

Presionado por sus compañeros de LAM, el conductor deslizó una pista clave sobre la identidad del tercero en discordia: sería "un compañero de trabajo". Sin dar más detalles, su compañera de panel añadió que la persona señalada "es casado", lo que añade un nuevo elemento a esta mediática separación.

El conductor de LAM recordó que "Nico dirige la obra de Gimena", por lo que muchos interpretaron que el posible tercero en discordia podría estar relacionado.

“Es del medio”, añadió el periodista, mientras que en su programa agregaron que Accardi “conoce a la mujer” de su presunto amante.

Lectura rápida ¿Qué provocó la separación de Gime Accardi y Nico Vázquez? La supuesta infidelidad de Gime fue el detonante. ¿Quién es el tercero en discordia? Un compañero de trabajo casado. ¿Cómo se enteró Nico Vázquez de la infidelidad? Comprobó que Gime tenía una relación con otra persona. ¿Hay confirmación sobre la relación actual del tercero? No se confirmó si la relación persiste. ¿Qué relación tiene el tercero con el medio? Es alguien del medio relacionado con el ámbito laboral de Gime.

[Fuente: Noticias Argentinas]