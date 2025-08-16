Carmen Barbieri, devastada por la muerte de Alberto Martín: “Mi corazón roto”

La noticia del fallecimiento de Alberto Martín conmocionó al mundo del espectáculo y varias figuras del espectáculo comenzaron a expresar su dolor por la partida del querido actor, entre ellas Carmen Barbieri, quien lo consideraba un amigo cercano y parte de su familia elegida. “Gran tristeza. Mi corazón roto”, afirmó.

Desde Corrientes, donde se encuentra en gira con la obra Enemigas íntimas junto a Luisa Albinoni, Barbieri recibió la noticia con profunda tristeza. Así lo confirmó su abogado y representante, Juan Curubeto, en diálogo con TN Show: “Está muy triste. Justo se enteró allá y no para de llorar. Sabía que el estado de salud de Alberto era delicado, pero este desenlace igual la golpeó mucho”, afirmó.

Barbieri y Martín compartieron múltiples proyectos sobre el escenario, especialmente durante las décadas del ’80 y ’90, cuando formaban una dupla clásica del teatro de revista porteño. En aquellos años brillaban en la calle Corrientes, donde él cumplía el rol de galán cómico. La química entre ellos fue siempre evidente, incluso generando rumores de romance que nunca pasaron del terreno de la especulación.

En julio de 2023, la relación entre ambos volvió a acaparar la atención mediática cuando Alberto Martín le propuso matrimonio en vivo a Carmen Barbieri durante una emisión del programa Mañanísima (eltrece). Con complicidad de la producción, el actor sorprendió a su amiga con mariachis, un anillo y un emotivo video que repasaba sus momentos compartidos al aire.

“Es un compromiso de los dos, de pensar en nosotros, no me hagas tirar a mí solo del carro”, dijo él entre risas, mientras Carmen recibía la joya conmovida. “Es mi amigo desde hace tanto tiempo... tu hija me dice mamá. Somos familia”, respondió la conductora, visiblemente emocionada.

Ese momento, lleno de afecto y humor, reflejaba el vínculo profundo que los unía desde hace décadas. “Los viejos lloran”, se excusó Martín, con lágrimas en los ojos, mientras ambos jugaban con la posibilidad de un futuro juntos que ya no podrá ser.

La muerte de Alberto Martín dejó un vacío enorme en la escena artística argentina y, en especial, en quienes compartieron con él no solo el escenario, sino también una amistad verdadera.