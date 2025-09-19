En vivo

Espectáculos

Cambios en Telefe: ¿dan La Voz Argentina este viernes?

El reality de canto, furor del canal de las pelotas, sigue en una etapa crucial. Qué pasa este viernes.

19/09/2025 | 13:49Redacción Cadena 3

FOTO: Qué pasa con La Voz Argentina.

La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe, arrancó con “Tercer Round”, y tras las presentaciones de los participantes de Lali Espósito, este viernes tiene un nuevo parate.

Con sorpresas y presentaciones impactantes, los jurados continuaron apuntalando sus equipos. Desde hace unas semanas, el programa sufrió constantes cambios en su programación, por lo que fueron varias las cancelaciones.

Para malestar de los fans, Telefe suspendió el ciclo de talento el pasado miércoles por el partido de River. Y al parecer, ahora ya no va de domingo a viernes, sino que de lunes a jueves.

Por eso, cuando los fans creían que cerraban la semana con el reality de canto, tampoco hay La Voz Argentina este viernes. En su lugar irá Por el Mundo con Marley y Pasapalabra.

[Fuente: Noticias Argentinas]

