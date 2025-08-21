En vivo

Espectáculos

CAE revela que tuvo que regresar a ser peluquero durante una crisis en España

El cantante CAE enfrentó un momento complicado en su carrera y tuvo que volver a ser peluquero en España, luego de que algunas de sus canciones no tuvieran el éxito esperado.

21/08/2025 | 18:04Redacción Cadena 3

FOTO: “Me metí canciones en el…” CAE reveló que debió volver a su oficio

El cantante CAE -Carlos Alfredo Elías- confirmó que durante un momento de crisis en España debió volver a ser peluquero, al tiempo que indicó que algunas canciones no tuvieron el éxito necesario para salir a la luz.

En A la tarde, con Mariana Fabbiani, el intérprete se mostró optimista a pesar del tema que abordaba y sostuvo que "la energía positiva viene de unos porrazos y esos mamporros te curten". Es que claramente, atravesó una situación que lo mantuvo alejado de su carrera.

En 2018, el intérprete dejó Argentina y partió a Valencia junto a su familia, debido a la difícil situación económica del momento. Allí, sin el reconocimiento artístico volvió a su primer oficio generacional, el estilismo de Cabella, según afirmó.

Asimismo, se refirió a la inexistencia de "fórmulas" para componer éxitos musicales, tales como su pieza más conocida: "Después de 'Te recuerdo' quise hacer dos o tres canciones con la misma armonía y me las metí en el ojete".

La misma canción rememora a una anécdota en donde el intérprete intentó reconstruir una pareja que denominó como los "CEO's de una empresa". Según el relato, el enamorado inició: "Hola mi amor, hay alguien que vino a cantarte".

Mientras el artista comenzó a cantar y tocar la guitarra, vio como bajaba las escaleras la agasajada: "No sabía si me iba a cag*r a trompadas a mí, se le iba a pegar al flaco (...) Había un sillón muy importante y la chica se sentó ahí".

Lectura rápida

¿Qué reveló CAE? CAE reveló que debió volver a ser peluquero durante una crisis en España.

¿Quién es CAE? CAE, cuyo nombre es Carlos Alfredo Elías, es un cantante argentino.

¿Cuándo se fue a España? El intérprete dejó Argentina y se mudó a Valencia en 2018.

¿Por qué volvió a ser peluquero? Volvió a su oficio debido a la difícil situación económica y la falta de reconocimiento artístico.

¿Qué comentó sobre componer canciones? Comentó que no existen "fórmulas" para lograr el éxito musical en sus composiciones.

[Fuente: Noticias Argentinas]

