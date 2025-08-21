CAE revela que tuvo que regresar a ser peluquero durante una crisis en España

El cantante CAE -Carlos Alfredo Elías- confirmó que durante un momento de crisis en España debió volver a ser peluquero, al tiempo que indicó que algunas canciones no tuvieron el éxito necesario para salir a la luz.

En A la tarde, con Mariana Fabbiani, el intérprete se mostró optimista a pesar del tema que abordaba y sostuvo que "la energía positiva viene de unos porrazos y esos mamporros te curten". Es que claramente, atravesó una situación que lo mantuvo alejado de su carrera.

En 2018, el intérprete dejó Argentina y partió a Valencia junto a su familia, debido a la difícil situación económica del momento. Allí, sin el reconocimiento artístico volvió a su primer oficio generacional, el estilismo de Cabella, según afirmó.

Asimismo, se refirió a la inexistencia de "fórmulas" para componer éxitos musicales, tales como su pieza más conocida: "Después de 'Te recuerdo' quise hacer dos o tres canciones con la misma armonía y me las metí en el ojete".

La misma canción rememora a una anécdota en donde el intérprete intentó reconstruir una pareja que denominó como los "CEO's de una empresa". Según el relato, el enamorado inició: "Hola mi amor, hay alguien que vino a cantarte".

Mientras el artista comenzó a cantar y tocar la guitarra, vio como bajaba las escaleras la agasajada: "No sabía si me iba a cag*r a trompadas a mí, se le iba a pegar al flaco (...) Había un sillón muy importante y la chica se sentó ahí".