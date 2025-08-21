CAE revela que tuvo que regresar a ser peluquero durante una crisis en España
El cantante CAE enfrentó un momento complicado en su carrera y tuvo que volver a ser peluquero en España, luego de que algunas de sus canciones no tuvieran el éxito esperado.
21/08/2025 | 18:04Redacción Cadena 3
FOTO: “Me metí canciones en el…” CAE reveló que debió volver a su oficio
El cantante CAE -Carlos Alfredo Elías- confirmó que durante un momento de crisis en España debió volver a ser peluquero, al tiempo que indicó que algunas canciones no tuvieron el éxito necesario para salir a la luz.
En A la tarde, con Mariana Fabbiani, el intérprete se mostró optimista a pesar del tema que abordaba y sostuvo que "la energía positiva viene de unos porrazos y esos mamporros te curten". Es que claramente, atravesó una situación que lo mantuvo alejado de su carrera.
En 2018, el intérprete dejó Argentina y partió a Valencia junto a su familia, debido a la difícil situación económica del momento. Allí, sin el reconocimiento artístico volvió a su primer oficio generacional, el estilismo de Cabella, según afirmó.
Asimismo, se refirió a la inexistencia de "fórmulas" para componer éxitos musicales, tales como su pieza más conocida: "Después de 'Te recuerdo' quise hacer dos o tres canciones con la misma armonía y me las metí en el ojete".
La misma canción rememora a una anécdota en donde el intérprete intentó reconstruir una pareja que denominó como los "CEO's de una empresa". Según el relato, el enamorado inició: "Hola mi amor, hay alguien que vino a cantarte".
Mientras el artista comenzó a cantar y tocar la guitarra, vio como bajaba las escaleras la agasajada: "No sabía si me iba a cag*r a trompadas a mí, se le iba a pegar al flaco (...) Había un sillón muy importante y la chica se sentó ahí".
Lectura rápida
¿Qué reveló CAE? CAE reveló que debió volver a ser peluquero durante una crisis en España.
¿Quién es CAE? CAE, cuyo nombre es Carlos Alfredo Elías, es un cantante argentino.
¿Cuándo se fue a España? El intérprete dejó Argentina y se mudó a Valencia en 2018.
¿Por qué volvió a ser peluquero? Volvió a su oficio debido a la difícil situación económica y la falta de reconocimiento artístico.
¿Qué comentó sobre componer canciones? Comentó que no existen "fórmulas" para lograr el éxito musical en sus composiciones.
[Fuente: Noticias Argentinas]