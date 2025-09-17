FOTO: Bernard Fowler debutó en Argentina con un show íntimo y la presencia de Charly García

Bernard Fowler, histórico corista de The Rolling Stones desde 1988, debutó anoche en la Argentina con un show íntimo en La Fábrica, el nuevo espacio cultural y gastronómico montado en la ex casa-estudio de Charly García.

El músico estadounidense, de 65 años, interpretó casi 20 temas junto a una banda integrada por Fabián “Zorrito” Von Quintiero, Pilo Gómez, Gonzalo Lattes y otros invitados. En el repertorio se destacaron God gave me everything (Mick Jagger), Brand new car (The Rolling Stones), Take it so hard (Keith Richards) y el clásico Jumping Jack Flash.

El concierto, exclusivo para 70 personas, combinó música en vivo con una cena de primer nivel. La sorpresa llegó cuando Fowler dedicó el tema Happy and real al propio Charly García, presente en la mesa principal junto a Patricio Sardelli, de Airbag. “La primera persona que conocí en mi primera noche en Argentina fue a él. Le quiero dedicar esta canción al señor Charly García”, expresó el cantante ante la ovación del público.

La velada incluyó un menú con platos argentinos reversionados y guiños a la inmigración, como anchoas marplatenses con manteca de ajo, croquetas de mariscos, espárragos con sambayón, milanesa con hueso, polenta de coliflor con ragú de hongos y flat iron con ensalada de pepino, todo acompañado por vinos de alta gama.

La Fábrica, ubicada en el espacio donde García concibió discos como Say No More, El Aguante, Influencia y Rock and Roll Yo, se posiciona como un nuevo punto de encuentro cultural porteño. Allí ya se presentaron Axel Fiks, Edelmiro Molinari y se realizaron aftershows de Lali y Cazzu, entre otros.

La agenda del lugar continuará el viernes con Fonso y Las Paritarias, el sábado con Mía Folino y el martes 23 con el trío de Pipi Piazzolla.