Barby Silenzi confirmó su separación de El Polaco y reveló sus motivos contundentes

Barby Silenzi confirmó su separación de Ezequiel "El Polaco" tras una serie de visitas y desavenencias en su relación. La artista fue contundente al referirse a lo que catalizó la ruptura, al mencionar un "cansancio" que había caracterizado su vínculo. Además, no dudó en hacer alusión al beso que su expareja había compartido con la cantante Dalila, lo que, según Silenzi, fue el colmo de muchas situaciones tensas que acumuló la pareja. "Estamos separados y ahora está confirmado", expresó Barby. En una charla que reveló detalles de su situación, relató que cuando El Polaco regresó de un viaje, él había manifestado su deseo de intentarlo nuevamente: "Él me dijo que lo intentemos de vuelta y cuando tenés una familia está bueno intentarlo. Sin embargo, esa propuesta fue seguida por un comentario de El Polaco que la dejó perpleja. "Después dio una nota que me dejó helada y le pregunté por qué había dicho eso”, añadió.

Además, la coreógrafa compartió fragmentos de los últimos mensajes que habían intercambiado como pareja. En estos chats, se observa cómo ambos parecían mantener cierto nivel de cercanía, con expresiones como "mi amor", "llego a buscar a las nenas", y el intercambio de corazones y un "te amo". Sin embargo, poco tiempo después, El Polaco había declarado que estaban distanciados, lo que dejó a Barby en una situación complicada. La artista enfatizó que había llegado a la conclusión de que era necesaria la separación, después de recibir la noticia de que su ex pareja estaba involucrada con Dalila.

"Se lo planteé yo al ver esta nota porque una se cansa de tantas mentiras reiteradas. Sentí que no me puso en el lugar de su mujer. Estoy cansada. Tomé la decisión de que nos separemos definitivamente porque hay cosas que no se pueden arreglar", aseguró Silenzi en su declaración. Barby continuó sosteniendo que había muchos aspectos en los que su pareja y ella no parecían estar en sintonía, y que el rumor de un beso con Dalila había sido, sin lugar a dudas, un tema que la afectó profundamente. "Evidentemente no nos estamos entendiendo y no nos vamos a entender por más que intentemos", concluyó, expresando su determinación de no tolerar más la situación.