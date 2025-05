Bailarina de Los Ilegales sufre accidente con lanzallamas en Monterrey

Accidente en pleno espectáculo

Durante una reciente presentación del grupo dominicano Los Ilegales en Monterrey, se produjo un alarmante incidente cuando uno de los lanzallamas del escenario alcanzó a la bailarina Pamela. Este hecho generó una gran preocupación entre el público y los seguidores de la artista, dado que estuvo a punto de prenderle fuego.

Pamela, tras el impactante episodio, actuó con rapidez al cubrirse la cara y abandonar el escenario, interrumpiendo su coreografía. Como consecuencia, las redes sociales estallaron en críticas sobre el uso de fuego real en espectáculos en vivo, cuestionando la seguridad en estas presentaciones.

Desde la cuenta oficial de Los Ilegales, se tranquilizó a los seguidores con un mensaje que decía: "Gracias a Dios, nuestra bailarina ya se encuentra bien después del incidente en Monterrey".

Las secuelas del accidente

A pesar de la consideración del grupo por la salud de su bailarina, Pamela compartió su experiencia tras el accidente, revelando que no todo iba bien: "Desde ese entonces, la cara no ha dejado de arderme... Se me quemó un poco de los cabellos, las pestañas, los ojos no los podía abrir y la cara ardiendo, pero no hay nada de qué preocuparse".

En su declaración, la joven destacó que Los Ilegales asumió la responsabilidad del suceso: "Ellos están pagando mis gastos médicos". Esta situación ha abierto un debate sobre la seguridad de los espectáculos en vivo y el manejo de efectos especiales en el escenario.