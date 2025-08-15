Baby Etchecopar anticipó el regreso de su serie "Contrafuego" con nuevos episodios

Durante su ciclo radial “Basta Baby” en Radio Rivadavia, Baby Etchecopar anticipó que vuelve a ponerse en la piel de Tito Bisleri, en la segunda temporada de “Contrafuego”, su exitosa serie policial que se trasmitía en Canal 9.

El periodista y conductor adelantó que el nuevo proyecto contó con la producción de él mismo y Carlos González Prieto, y que tendrá una duración de cuatro capítulos.

“Voy a hablar con Carlitos González Prieto, que va a ser socio mío en la producción de esos cuatro capítulos que vamos a hacer de Contrafuego”, reveló el conductor.

“¿Pero en serio vuelve Contrafuego?”, le consultó uno de sus columnistas. “Sí, no es joda”, respondió contundente.

Aún no se especificó la fecha de estreno ni los detalles de esta nueva entrega, pero la noticia generó expectativa entre los seguidores de la serie policial.