En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Hernán Funes

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Baby Etchecopar anticipó el regreso de su serie "Contrafuego" con nuevos episodios

El periodista adelantó que su nuevo proyecto contará con cuatro nuevos capítulos. Se espera la producción de Carlos González Prieto y generó expectativa entre los seguidores.

15/08/2025 | 07:51Redacción Cadena 3

FOTO: Baby Etchecopar anticipó el regreso de su serie "Contrafuego" con nuevos episodios

Durante su ciclo radial “Basta Baby” en Radio Rivadavia, Baby Etchecopar anticipó que vuelve a ponerse en la piel de Tito Bisleri, en la segunda temporada de “Contrafuego”, su exitosa serie policial que se trasmitía en Canal 9.

El periodista y conductor adelantó que el nuevo proyecto contó con la producción de él mismo y Carlos González Prieto, y que tendrá una duración de cuatro capítulos.

“Voy a hablar con Carlitos González Prieto, que va a ser socio mío en la producción de esos cuatro capítulos que vamos a hacer de Contrafuego”, reveló el conductor.

“¿Pero en serio vuelve Contrafuego?”, le consultó uno de sus columnistas. “Sí, no es joda”, respondió contundente.

Aún no se especificó la fecha de estreno ni los detalles de esta nueva entrega, pero la noticia generó expectativa entre los seguidores de la serie policial.

Lectura rápida

¿Qué serie anunció Baby Etchecopar?
Anunció el regreso de "Contrafuego". ¿Cuántos capítulos tendrá la nueva temporada?
Tendrá cuatro capítulos. ¿Quiénes están a cargo de la producción?
Baby Etchecopar y Carlos González Prieto. ¿En qué medio se hizo este anuncio?
En su programa “Basta Baby” en Radio Rivadavia. ¿Qué personaje interpretaba Baby Etchecopar en la serie?
Interpretaba a Tito Bisleri, un policía.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho