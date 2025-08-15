Baby Etchecopar anticipó el regreso de su serie "Contrafuego" con nuevos episodios
El periodista adelantó que su nuevo proyecto contará con cuatro nuevos capítulos. Se espera la producción de Carlos González Prieto y generó expectativa entre los seguidores.
15/08/2025 | 07:51Redacción Cadena 3
Durante su ciclo radial “Basta Baby” en Radio Rivadavia, Baby Etchecopar anticipó que vuelve a ponerse en la piel de Tito Bisleri, en la segunda temporada de “Contrafuego”, su exitosa serie policial que se trasmitía en Canal 9.
El periodista y conductor adelantó que el nuevo proyecto contó con la producción de él mismo y Carlos González Prieto, y que tendrá una duración de cuatro capítulos.
“Voy a hablar con Carlitos González Prieto, que va a ser socio mío en la producción de esos cuatro capítulos que vamos a hacer de Contrafuego”, reveló el conductor.
“¿Pero en serio vuelve Contrafuego?”, le consultó uno de sus columnistas. “Sí, no es joda”, respondió contundente.
Aún no se especificó la fecha de estreno ni los detalles de esta nueva entrega, pero la noticia generó expectativa entre los seguidores de la serie policial.
Lectura rápida
¿Qué serie anunció Baby Etchecopar?
Anunció el regreso de "Contrafuego". ¿Cuántos capítulos tendrá la nueva temporada?
Tendrá cuatro capítulos. ¿Quiénes están a cargo de la producción?
Baby Etchecopar y Carlos González Prieto. ¿En qué medio se hizo este anuncio?
En su programa “Basta Baby” en Radio Rivadavia. ¿Qué personaje interpretaba Baby Etchecopar en la serie?
Interpretaba a Tito Bisleri, un policía.
[Fuente: Noticias Argentinas]