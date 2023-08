Así fue la última entrevista de Silvina Luna en televisión

La modelo Silvina Luna falleció este jueves a los 43 años, tras permanecer internada desde junio en el Hospital Italiano, luego de serias complicaciones para su salud producto de una cirugía estética realizada por el doctor Aníbal Lotocki en 2010.

Luna sufrió una intoxicación por metacrilato, sustancia que ingresó en su torrente sanguíneo y le provocó un cuadro crónico de hipercalcemia e insuficiencia real.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La rosarina había concedido su última entrevista televisiva al programa LAM, emitido por América, donde dialogó con el conductor Ángel De Brito.

“Estoy atravesando un momento crítico, un proceso bastante profundo donde intento estar bien, pero son muchas cosas las que me están pasando y las transito como puedo”, dijo sobre su condición de salud.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

“Tengo mucha fe, visualizo que voy a ser trasplantada y quiero trasplantarme para recuperar mi vida. Sé que me voy a recuperar, pero mi vida no va a ser la misma de antes”, agregó en otra entrevista.

Entre otros temas, la modelo habló de su deseo de formar una familia: “Desde hace mucho tiempo quiero formarla, es uno de los deseos que tengo. Sueño que cuando me trasplanten pueda tener un bebé o adoptar un niño para devolver todo el amor que me dan a mí. Quiero agradecer a cada persona que me encuentra por la calle y me da palabras de aliento”, sostuvo.

Silvina transitó los últimos días de su vida en compañía de su hermano Ezequiel y otros seres queridos.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/