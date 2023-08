Los chats de Silvina Luna y Aníbal Lotocki después de la cirugía

Silvina Luna murió este jueves a los 43 años luego de haber permanecido 78 días internada en el Hospital Italiano, debido a complicaciones en su salud.

En junio pasado, el cirujano Aníbal Lotocki se presentó en Telenoche para desligarse de la situación. "Lamento mucho lo que está pasando y me siento muy mal por eso", dijo, al tiempo que advirtió que el cuadro de Luna "no tenía nada que ver" con el procedimiento que le practicó, y lo vinculó a "un estado previo" de ella.

En ese sentido, reveló que "hay estudios de Silvina, de 2010, que mostraban una gamaglobulina muy alta", que puede derivar en diversas afecciones como infecciones, cáncer y trastornos por inmunodeficiencia.

Sin embargo, los problemas de la actriz comenzaron desde que Lotocki le colocó Metacrilato en los glúteos y así quedó demostrado en los chats que se filtraron de conversaciones entre el profesional y la paciente, en el año 2011.

Silvina Luna: - “Hola Aníbal, te cuento que ya estoy en Ibiza, re engripada y con fiebre. No sé si la fiebre viene de la inflamación en la cola. Donde me rellenaste tenía un hematoma, me duele que casi no puedo sentarme. No sé si fue el avión o el calor de acá, pero empeoró y me duele mucho. ¿Hay posibilidad de que se infecte algo? Los pinchazos siguen. Tengo algo duro alrededor del muslo, ¿se pudo haber encapsulado?”. ¿Qué puedo hacer? Espero tu respuesta”.

Aníbal Lotocki: - “Lo que sentís es parte de la cicatrización. Necesitás masajes o drenajes en la zona. Tenés que empezar a hacer gimnasia”.

Ante la insistencia de la modelo por calmar sus dolores, el médico le dio un consejo simple: “Tomate un ibuprofeno que con eso se tiene que solucionar la cuestión”.

