Espectáculos

Aseguran que Evangelina Anderson y Martín Demichelis están separados

Pepe Ochoa compartió detalles exclusivos sobre la modelo y el DT.

13/08/2025 | 08:00Redacción Cadena 3

FOTO: Los detalles de las supuesta infidelidad de Martín Demichelis a Evangelina Anderson.

La relación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis habría llegado a su fin tras 17 años y tres hijos juntos. Cuando la pareja se mudó a México fue víctima de numerosos rumores de separación y de infidelidad de parte del DT, sin embargo, desmintió una crisis.

En medio de un 'enigmático' en LAM, Pepe Ochoa reveló que los protagonistas de la separación serían la modelo y el ex DT de River y compartió detalles exclusivos: “Ellos se separaron y fueron a informar al colegio de sus hijos la situación porque ellos les hacen su seguimiento a los chicos.”

Además, confirmó que la modelo estaría en medio de un procedimiento para eliminarse algunos tatuajes que la vinculan con su -ahora- ex: “El tatuador no me contestó, pero su entorno me dijo que empezó un proceso para borrarse los tatuajes que tiene de Martín”.

Los rumores que atravesaron a la pareja en los últimos meses fueron variados. En octubre del año pasado, Yanina Latorre informó que la pareja estaba separada a raíz de una infidelidad de Martín Demichelis con una azafata que habría conocido en un vuelo de River. Inclusive, la panelista dio a conocer imágenes comprometedoras entre ambos.

A su vez, también trascendió que el DT tenía un hijo extramatrimonial con una mujer de su pasado.

A pesar de lo que se comentaba en la prensa, la modelo se expresó en sus redes y aseguró que seguía en pareja con Demichelis: “No suelo salir a desmentir cuando dicen pavadas porque sé que es lo que buscan. Pero, teniendo un hijo en Argentina hay un límite”.

Lectura rápida

¿Qué relación se discute actualmente? La relación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis ha llegado a su fin.

¿Quién reveló detalles sobre la separación? Pepe Ochoa compartió los detalles exclusivos en el programa LAM.

¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? La pareja estuvo 17 años y tienen tres hijos en común.

¿Qué se informa sobre los tatuajes? Se confirmó que la modelo estaría en un proceso para eliminar tatuajes relacionados con su ex pareja.

¿Qué rumores se discutieron previamente? Se habló de infidelidades y un posible hijo extramatrimonial de Martín Demichelis.

[Fuente: Noticias Argentinas]

