Aseguran que Evangelina Anderson y Martín Demichelis están separados

FOTO: Los detalles de las supuesta infidelidad de Martín Demichelis a Evangelina Anderson.

La relación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis habría llegado a su fin tras 17 años y tres hijos juntos. Cuando la pareja se mudó a México fue víctima de numerosos rumores de separación y de infidelidad de parte del DT, sin embargo, desmintió una crisis.

En medio de un 'enigmático' en LAM, Pepe Ochoa reveló que los protagonistas de la separación serían la modelo y el ex DT de River y compartió detalles exclusivos: “Ellos se separaron y fueron a informar al colegio de sus hijos la situación porque ellos les hacen su seguimiento a los chicos.”

Además, confirmó que la modelo estaría en medio de un procedimiento para eliminarse algunos tatuajes que la vinculan con su -ahora- ex: “El tatuador no me contestó, pero su entorno me dijo que empezó un proceso para borrarse los tatuajes que tiene de Martín”.

Los rumores que atravesaron a la pareja en los últimos meses fueron variados. En octubre del año pasado, Yanina Latorre informó que la pareja estaba separada a raíz de una infidelidad de Martín Demichelis con una azafata que habría conocido en un vuelo de River. Inclusive, la panelista dio a conocer imágenes comprometedoras entre ambos.

A su vez, también trascendió que el DT tenía un hijo extramatrimonial con una mujer de su pasado.

A pesar de lo que se comentaba en la prensa, la modelo se expresó en sus redes y aseguró que seguía en pareja con Demichelis: “No suelo salir a desmentir cuando dicen pavadas porque sé que es lo que buscan. Pero, teniendo un hijo en Argentina hay un límite”.