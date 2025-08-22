En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Arrancan los Playoffs en La Voz Argentina: estos serán los cocoach

Comienzan este domingo. La etapa decisiva del certamen de canto de Telefe suma nuevos artistas que acompañarán a los coach titulares de cada team.

22/08/2025 | 08:52Redacción Cadena 3

FOTO: Comienza la recta final de La Voz.

Este domingo 24 de agosto arrancaron los Playoffs en La Voz Argentina. La recta final del certamen de canto que emitió Telefe sumó nuevos artistas que acompañaron a los coach titulares de cada team.

Los cocoach de la nueva etapa

-Juanes acompañó a La Sole.

-Tiago PZK a Miranda.

-La K’onga a Luck Ra.

-Joaquín Levinton a Lali.

Lectura rápida

¿Qué eventos comienzan este domingo? Los Playoffs de La Voz Argentina.

¿Quiénes son algunos de los cocoach? Juanes, Tiago PZK, La K’onga y Joaquín Levinton.

¿Qué canal emite el certamen? Telefe.

¿Cuándo se inician los Playoffs? El domingo 24 de agosto.

¿Quién acompaña a La Sole? Juanes.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho