Arrancan los Playoffs en La Voz Argentina: estos serán los cocoach
Comienzan este domingo. La etapa decisiva del certamen de canto de Telefe suma nuevos artistas que acompañarán a los coach titulares de cada team.
22/08/2025 | 08:52Redacción Cadena 3
FOTO: Comienza la recta final de La Voz.
Este domingo 24 de agosto arrancaron los Playoffs en La Voz Argentina. La recta final del certamen de canto que emitió Telefe sumó nuevos artistas que acompañaron a los coach titulares de cada team.
Los cocoach de la nueva etapa
-Juanes acompañó a La Sole.
-Tiago PZK a Miranda.
-La K’onga a Luck Ra.
-Joaquín Levinton a Lali.
Lectura rápida
¿Qué eventos comienzan este domingo? Los Playoffs de La Voz Argentina.
¿Quiénes son algunos de los cocoach? Juanes, Tiago PZK, La K’onga y Joaquín Levinton.
¿Qué canal emite el certamen? Telefe.
¿Cuándo se inician los Playoffs? El domingo 24 de agosto.
¿Quién acompaña a La Sole? Juanes.
[Fuente: Noticias Argentinas]