Arrancan los Playoffs en La Voz Argentina: estos serán los cocoach

FOTO: Comienza la recta final de La Voz.

Este domingo 24 de agosto arrancaron los Playoffs en La Voz Argentina. La recta final del certamen de canto que emitió Telefe sumó nuevos artistas que acompañaron a los coach titulares de cada team.

Los cocoach de la nueva etapa

-Juanes acompañó a La Sole.

-Tiago PZK a Miranda.

-La K’onga a Luck Ra.

-Joaquín Levinton a Lali.