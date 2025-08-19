En vivo

Espectáculos

Andrés Gil: de trabajar en la obra que dirige Nico Vázquez a ser señalado como “tercero en discordia”

El artista se encuentra en pareja con Candela Vetrano desde hace 10 años y tuvieron un hijo en noviembre pasado.

19/08/2025 | 17:05Redacción Cadena 3

FOTO: Andrés Gil: de trabajar en la obra que dirige Nico Vázquez a ser señalado como “tercero en discordia”

La declaración de infidelidad de Gimena Accardi tras su separación de Nico Vázquez dejó un importante revuelo en el mundo del espectáculo, así como las suposiciones de terceros en discordia, como el actor Andrés Gil, compañero de elenco de Accardi.

Según se conoció en las últimas horas, la intérprete tuvo la necesidad de hablar para desligar a su par del conflicto porque le “jodía”, así que “se hizo cargo, como una buena mina que es”, ya que el artista lleva 10 años en pareja con Candela Vetrano y un hijo en común, de 9 meses.

Gil, de 35 años, coprotagoniza “En otras palabras”, bajo la dirección de Vázquez. Trabajo por el cual fue nominado a los Premios ACE -Asociación de Cronistas del Espectáculo- 2024 en la categoría de Revelación Masculina, sobre las tablas.

La obra llegó luego de años de trabajo en Italia donde participó de realities y ficciones televisivas, tras un rotundo éxito con “Patito Feo”, clásico infantil que lo catapultó a la fama. En 2020 regresó a Argentina y continuó su carrera en televisión en series como Simona (2018), Separadas (2020) y Frágiles (2023).

La pieza de Vázquez relata la historia de amor de una pareja atravesada por el Alzheimer y los protagonistas fueron foco de comentarios tras la ruptura de la intérprete y el productor. Sin embargo, ambos desmintieron las versiones que los enlazaba fuera de lo laboral.

Gil y Vetrano tuvieron a su primer hijo, Pino, en noviembre de 2024. La pareja es de perfil bajo y suele mostrarse unida.

Lectura rápida

¿Quiénes están involucrados en la polémica? La polémica incluye a Andrés Gil, Gimena Accardi y Nico Vázquez.

¿Qué dijo Gimena Accardi? Aclaró que no quería involucrar a Gil en su conflicto y destacó su apoyo.

¿Cuánto tiempo lleva Gil con Vetrano? Gil y Vetrano están en pareja desde hace 10 años.

¿De qué obra forma parte Gil? Gil coprotagoniza la obra “En otras palabras”, dirigida por Vázquez.

¿Qué profesionalidad logró Gil recientemente? Gil fue nominado a los Premios ACE 2024 en la categoría de Revelación Masculina.

[Fuente: Noticias Argentinas]

