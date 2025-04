Alex Caniggia y Melody Luz finalizan su relación después de tres años, dejando atrás a Venezia

La reciente separación entre Alex Caniggia y Melody Luz, luego de tres años de relación y la llegada de su hija Venezia, ha captado la atención del público. Ambos decidieron finalizar su vínculo debido a diferencias recurrentes, aunque optaron por mantener silencio ante los medios.

Alex, hijo de Claudio Caniggia, ha compartido momentos con su hija en sus redes, enfatizando la relevancia de la familia en su vida. "Aún no hablas del todo, pero con tu mirada y tus abrazos, me dices todo. Eres mi alegría y me cambiaste la vida", expresó en un emotivo post.

En respuesta a la situación, Melody Luz hizo un fuerte descargo en sus redes, apuntando indirectamente hacia Alex y criticando la percepción de su maternidad. “Imagínate que te consideren madre ausente solo por no publicar constantemente en redes sociales”, subrayó la bailarina, acompañando su mensaje con una imagen de su hija, cuya cara estaba tapada con un emoji. Este comentario ha abierto un debate sobre el significado de la maternidad en la era digital y la necesidad de validar el rol materno más allá de lo visible en internet.

La ruptura ha generado diversas reacciones, y muchas personas se han unido a la conversación sobre cómo las redes sociales influyen en la percepción de la familia y la maternidad en la actualidad.