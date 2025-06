Albana Fuentes se convierte en La Sirenita tras competir con 1723 aspirantes

Albana Fuentes, la talentosa actriz que alguna vez tuvo su propia librería, hará su debut protagónico en el musical "La Sirenita" en plena Avenida Corrientes este jueves 5 de junio. La artista, que ha demostrado su capacidad de bailar, cantar y actuar, expresó que su mirada logra transmitir las emociones del icónico personaje que representa.

El desafío del arte

En charla con la Agencia Noticias Argentinas, Fuentes reveló que su mayor temor había sido siempre el de enfrentar respuestas negativas que la mantuvieron alejada de su verdadero deseo artístico. En reflexiones, mencionó que trabajó como community manager y que no se animaba a arriesgarse: "Es un riesgo muy grande meterse de lleno en esta profesión que es tan inconstante y difícil. Realmente es muy difícil".

Ese temor se traduce en el miedo a la inestabilidad laboral: "Siento que todos tenemos ese miedo. La vida del artista es muy variable. Este proyecto dura cuatro meses y después hay que salir a buscar un trabajo. Hay algo de eso que me da miedo".

El apoyo familiar y la decisión

Con ilusión y emoción palpable, la joven actriz recordó palabras de su madre: "Me decía que esto es hermoso, pero hay que tener un plan B. Ese era el miedo. Esto siempre fue el plan A. Siento que hoy, con toda la vida que he dejado por este proyecto, ya no hay vuelta atrás. Una vez que me metí de lleno en esto, ya no hay vuelta atrás".

El camino hasta aquí no fue sencillo. Fuentes tuvo que superar a 1723 aspirantes, un número que aún recuerda con exactitud. Al enterarse de su selección, confesó que "estaba en blanco": "Se me desconfiguró el cerebro. Los miré a todos como quien dice 'Si es una broma, no me hagan esto'. Siempre soñé con que me digan que sí y hasta ahora nunca había quedado en una audición. Me tiré al piso y lloré mucho hasta que vinieron a abrazarme".

Su relación con la farándula

A sus 25 años, la artista se mostró sincera sobre el mundo de la farándula: "No tengo nada que ocultar así que miedo no. Miedo y plata nunca tuve. No creo, soy cero el perfil de eso. Me crié en una peluquería porque mi abuela se crió en una peluquería y sólo se veía Intrusos, LAM, lo consumí mucho y me encanta".

Fuentes aseguró que perfectamente recuerda frases icónicas de Moria Casán, destacando la mística particular que caracteriza al país. "Esas cosas me divierten porque hay una mística en este país que lo tiene y somos eso. Lo re disfruto, pero no sé si me veo. Aunque mi sueño es decir 'Abandono el móvil' –entre risas–, pero no creo que pase".

Ariel, la princesa rebelde

Albana siempre afirmó que Ariel no solo es su princesa favorita, sino que también tiene cualidades que le permiten competir con las demás: "Ariel marcó un camino en la rebeldía de las princesas clásicas como Blancanieves, Cenicienta, Aurora, que todos amamos. Con su elegancia, llegó para romper moldes".

"Eso permitió que las siguientes princesas adquieran otro poder. Como Bella, Jazmín, Moana y Rapunzel, que son capaces de cuestionar. Al ser la primera, todos crecimos con esta historia. Ella desafía un tema muy relacionado con su identidad porque lo que se le impone aún está muy latente. Inevitablemente le está compitiendo a las nuevas princesas".