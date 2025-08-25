En vivo

Acusan a un rapero de agredir a policías mientras caminaba desnudo

Lil Nas X fue encontrado caminando desnudo por Ventura Boulevard, en Studio City, Los Ángeles.

25/08/2025 | 12:20Redacción Cadena 3

FOTO: Acusan a Lil Nas X de agredir a policías mientras caminaba desnudo por una calle de Los Ángeles

Lil Nas X fue acusado el lunes de cuatro delitos graves después de que la policía dijera que se lanzó contra ellos cuando lo confrontaron por caminar desnudo por una calle de Los Ángeles la semana pasada.

Los fiscales acusaron al músico, cuyo nombre verdadero es Montero Lamar Hill, de tres cargos de agresión con lesiones a un oficial de policía y un cargo grave de resistencia a un oficial ejecutivo, dijo la Oficina del Fiscal del Distrito. Inicialmente, fue detenido bajo sospecha de obstrucción a un oficial, un delito menor, el viernes.

Está programado para ser procesado más tarde el lunes. Sus representantes no han respondido a las solicitudes de comentarios.

La policía dijo que los oficiales encontraron al joven de 26 años caminando desnudo por Ventura Boulevard, una importante arteria en el vecindario de Studio City, poco antes de las 6:00 a.m. del viernes.

Dicen que se lanzó contra los oficiales cuando lo confrontaron y fue arrestado. La policía, sospechando una posible sobredosis, lo llevó a un hospital donde pasó varias horas antes de ser llevado a la cárcel, donde ha permanecido desde entonces.

Los cargos fueron reportados por primera vez por TMZ.

El rapero y cantante de Atlanta es mejor conocido por su gran éxito de 2018, “Old Town Road”, que fusionó country y hip hop. La canción pasó un récord de 19 semanas en el número uno en el Billboard Hot 100.

Conocido por sus sonidos y estilo innovadores que desafían géneros, su primer álbum de estudio completo, “Montero” de 2021, alcanzó el número dos en la lista de álbumes de Billboard y fue nominado a un Grammy por álbum del año.

Lectura rápida

¿Quién fue acusado? Lil Nas X fue acusado de cuatro delitos graves.

¿Qué hizo? Caminó desnudo por una calle y agredió a policías al ser confrontado.

¿Dónde ocurrió? En Ventura Boulevard, en Los Ángeles.

¿Cuándo sucedió? El hecho ocurrió poco antes de las 6:00 a.m. del viernes pasado.

¿Por qué se sospechó de él? Se sospechó de una posible sobredosis antes de ser llevado a la cárcel.

[Fuente: AP]

