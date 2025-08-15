Acuerdo prenupcial: Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ultiman detalles antes de su casamiento

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se prepararon para pasar por el altar y dar el esperado “sí, acepto”, no sin antes dejar las cosas claras entre ellos. Según trascendió, la pareja estuvo evaluando separar sus economías y bienes materiales para evitar futuras peleas.

Así lo informó Gustavo Méndez en La posta del espectáculo, quien detalló que los abogados de ambos estuvieron redactando el contrato prenupcial para preservar sus fortunas, en Miami, Estados Unidos, donde la pareja se radicará en un futuro.

Naiara Vecchio sumó: “Allá en Europa hay cláusulas muy costosas de infidelidad y también por ocultar información, por pasar algunas reglas que acá no estarían penadas y quieren resguardar la fortuna.”

“A mí me dicen que la fortuna de Tini sería el 10-15% de la fortuna de Rodrigo De Paul”, agregó.

El nuevo jugador del Inter Miami, además de cultivar su fortuna con base en el futbol, estuvo promocionando también su imagen de vida sana: “Hace poco sacó una bebida energizante que promueve el deporte, que promueve todo lo que es la vida sana. Y es un chico que después de lo que va a ser su carrera futbolística, él tiene muchas acciones como empresario. Y lo está viendo ya desde antes”, contó Vecchio.

De esta forma, la pareja busca tener una boda y matrimonio armonioso, donde el dinero no sea un problema.