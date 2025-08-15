Acuerdo prenupcial: Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ultiman detalles antes de su casamiento
La pareja estaría evaluando un contrato para dividir sus bienes y evitar posibles peleas en el futuro.
15/08/2025 | 10:07Redacción Cadena 3
FOTO: Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se prepararon para pasar por el altar y dar el esperado “sí, acepto”, no sin antes dejar las cosas claras entre ellos. Según trascendió, la pareja estuvo evaluando separar sus economías y bienes materiales para evitar futuras peleas.
Así lo informó Gustavo Méndez en La posta del espectáculo, quien detalló que los abogados de ambos estuvieron redactando el contrato prenupcial para preservar sus fortunas, en Miami, Estados Unidos, donde la pareja se radicará en un futuro.
Naiara Vecchio sumó: “Allá en Europa hay cláusulas muy costosas de infidelidad y también por ocultar información, por pasar algunas reglas que acá no estarían penadas y quieren resguardar la fortuna.”
“A mí me dicen que la fortuna de Tini sería el 10-15% de la fortuna de Rodrigo De Paul”, agregó.
El nuevo jugador del Inter Miami, además de cultivar su fortuna con base en el futbol, estuvo promocionando también su imagen de vida sana: “Hace poco sacó una bebida energizante que promueve el deporte, que promueve todo lo que es la vida sana. Y es un chico que después de lo que va a ser su carrera futbolística, él tiene muchas acciones como empresario. Y lo está viendo ya desde antes”, contó Vecchio.
De esta forma, la pareja busca tener una boda y matrimonio armonioso, donde el dinero no sea un problema.
Lectura rápida
¿Qué están evaluando Tini y Rodrigo? Están evaluando un contrato prenupcial para dividir sus bienes.
¿Quién informó sobre el acuerdo? La información fue brindada por Gustavo Méndez.
¿Dónde se radicarán? La pareja se radicará en Miami, Estados Unidos.
¿Qué porcentaje representa la fortuna de Tini en comparación a la de Rodrigo? La fortuna de Tini sería del 10-15% de la fortuna de Rodrigo.
¿Qué promociona Rodrigo De Paul? Está promocionando una bebida energizante que promueve la vida sana.
[Fuente: Noticias Argentinas]