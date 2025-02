El drama de los niños frágiles y la importancia de decirles "no" en la crianza

FOTO: El drama de los niños frágiles y la importancia de decirles "no" durante la crianza

En esta edición, se discute la complejidad de la adolescencia, especialmente en chicos y chicas de 14 y 15 años. Orchansky mencionó que existen tres etapas en la adolescencia, comenzando con una fase más tranquila que inicia entre los 10 y 11 años, pero que se complica notablemente después de los 13. La preocupación surge en torno a la percepción de que las enfermedades emocionales y mentales han aumentado entre los jóvenes. Sin embargo, el doctor sostiene que no se trata de una mayor frecuencia de enfermedades, sino de una fragilidad emocional que se ha intensificado en las últimas dos décadas debido a un estilo de crianza complaciente.

Una de las claves de la conversación es la importancia de establecer límites. Orchansky enfatiza que es fundamental que los padres digan "no" a sus hijos, no solo por el bienestar de los mismos, sino también para enseñarles a enfrentar frustraciones y desafíos. La dificultad para decir "no" radica en el miedo a la frustración que esto puede causar en los chicos. Esta fragilidad emocional se ve exacerbada por la cultura audiovisual actual, donde la búsqueda de reconocimiento en redes sociales se convierte en una fuente de ansiedad.

El doctor explica que la infancia y la adolescencia deberían ser consideradas como un campo de entrenamiento emocional. Los jóvenes deben aprender a lidiar con pequeñas dificultades para prepararse para los retos más grandes que enfrentarán en la vida adulta. Orchansky señala que muchos de los problemas que parecen abrumadores para los adolescentes, como la falta de "me gusta" en Instagram, son en realidad situaciones que se pueden superar con maduración y aprendizaje.

Finalmente, el programa concluye con la promesa de continuar abordando la fragilidad de los adolescentes en futuras ediciones, reconociendo que cada semana se ofrece un espacio para que los oyentes de Cadena 3 se sientan acompañados en la crianza y en el entendimiento de sus hijos. La conversación se mantiene abierta y reflexiva, creando un puente entre la medicina y la vida cotidiana de las familias.