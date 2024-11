Votan Orsi y Delgado, los candidatos a la presidencia de Uruguay: qué dijeron

Este domingo, Uruguay se prepara para elegir a su próximo presidente en un balotaje que enfrenta al oficialista Álvaro Delgado, del Partido Nacional, y al candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi. La jornada electoral marca un momento crucial para el país, que busca un nuevo liderazgo tras la gestión de Luis Lacalle Pou.

Álvaro Delgado: un llamado a la calma y a la convicción

Álvaro Delgado compartió sus impresiones con Cadena 3 y la prensa en la previa al proceso electoral. En sus declaraciones, destacó la importancia de la jornada y pidió calma a la ciudadanía. "Hoy es un día especial para el Uruguay y hay que tener calma", afirmó el candidato.

Álvaro Delgado habla desde el frente de su casa, en Carrasco. Cuenta que recorrió algunos puntos de Montevideo este sábado, y terminó en la rambla y avenida Brasil. "Un ánimo de entusiasmo", valoró. https://t.co/gMFHfVMQpB pic.twitter.com/X94WNEwG9K — Subrayado (@Subrayado) November 24, 2024

Delgado enfatizó que es fundamental que los votantes elijan "tranquilamente, con convicción, convencidos". Subrayó que "eso es lo más importante" en este proceso democrático. Además, instó a aquellos que se encuentran indecisos a no dejar que otros tomen decisiones por ellos: "Como le digo a cada uno que me encuentro en un momento indeciso, no dejen que otros elijan por vos".

Yamandú Orsi: la democracia como una fiesta

Por su parte, Yamandú Orsi, candidato a presidente por el Frente Amplio, también ejerció su derecho al voto y compartió sus reflexiones sobre la democracia. Orsi afirmó que "la democracia debe y tiene que ser una fiesta", enfatizando la importancia de mantener un ambiente festivo durante el proceso electoral.

El candidato Yamandú Orsi habló con la prensa tras votar en la UTU de Canelones. Dijo que ayer habló con Álvaro Delgado y que le deseó "suerte", aunque "un poquito menos que a uno".

Más en https://t.co/H2fK9nmO56 pic.twitter.com/pmKOPsaQ4g — Subrayado (@Subrayado) November 24, 2024

El candidato resaltó el clima de la reciente campaña, indicando que "a pesar de lo intensa, no hubo incidentes ni nada que lamentar". Este comentario refleja un compromiso por parte de ambos candidatos hacia una contienda pacífica y respetuosa.

Finalmente, Orsi expresó que los ciudadanos "tienen muy claro" cómo resuelven su elección, incluso "24 horas antes" de votar, lo que evidencia un fuerte compromiso con la participación democrática en Uruguay.

Informe de Mauricio Conti, enviado especial de Cadena 3 a Montevideo.