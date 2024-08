Uno de cada tres se siente demasiado cansado para actividades pos trabajo

Federico Albarenque

Hoy quiero compartir un dato que me ha dejado reflexionando sobre la alegría, el bienestar y lo cotidiano en nuestra vida. Un relevamiento realizado por la Universidad Siglo XXI ha revelado que uno de cada tres argentinos se siente tan cansado que no puede realizar otras actividades después del trabajo. Este fenómeno, conocido como "síndrome de agotamiento" o "burnout", está afectando a una gran parte de nuestra población.

El informe indica que siete de cada diez personas están disconformes con su situación actual. Este descontento puede estar vinculado, en gran medida, a la realidad de los docentes, quienes han expresado su malestar a través de mensajes.

En la primera mitad de este año, hemos alcanzado los niveles más altos de agotamiento y los más bajos de felicidad desde que se comenzó a realizar esta medición en 2018. Es evidente que estamos en una situación crítica, si se me permite el término.

Se ha documentado un incremento en los niveles de estrés y una disminución en los niveles de felicidad. Uno de cada tres argentinos, al finalizar su jornada laboral, simplemente no tiene ganas ni fuerzas para hacer nada. Ya no hay espacio para el gimnasio, el picadito con amigos o el famoso "after". La rutina se ha vuelto tan pesada que muchos optan por meterse en la cama y esperar el siguiente día de trabajo.

El informe también destaca un deterioro sistemático en la calidad de vida de los argentinos, con niveles de burnout que se encuentran entre los más altos de los últimos años. Este año, en comparación con 2023, hemos visto una disminución en los niveles de felicidad y bienestar. Aunque la mitad de los argentinos se siente satisfecha con su vida, el hecho de que siete de cada diez estén disconformes es alarmante.

Un dato que me llamó la atención es que el 24% de la población afirma que la mayor parte de los días siente que no puede relajarse después del trabajo. Además, les cuesta cada vez más iniciar una nueva jornada laboral. Esto no solo refleja el cansancio físico, sino también una carga emocional que se vuelve cada vez más pesada.

Los grupos etarios en peores condiciones son aquellos entre 50 y 59 años, mientras que el rango de 18 a 29 años es el único que ha mostrado un aumento en los niveles de felicidad. Esto me lleva a cuestionar: ¿qué sucede con los que estamos entre los 29 y 50 años? ¿Dónde quedó nuestra alegría?

Es curioso pensar que, si bien la mitad de la población dice estar satisfecha con su vida, el 60% ha respondido que no se siente como quiere en la mayoría de los aspectos de su existencia. Esto indica que estamos complicados, y que las preocupaciones son cada vez más evidentes. Un 45% ha afirmado que hasta ahora ha obtenido las cosas que quería en su vida, pero la otra mitad se siente insatisfecha.