Un municipio de Córdoba suspendió el cobro del alumbrado para abaratar la luz

Agustina Vivanco

Un municipio de la provincia de Córdoba anunció la suspensión del cobro del alumbrado público para abaratar la tarifa de luz. Se trata de la localidad de La Cautiva, ubicada en el departamento Río Cuarto.

"Ante las subas indiscriminadas de las tarifas de energía eléctrica tras las medidas adoptadas por la Secretaria de Energía de la Nación y ante la difícil actualidad económica que nos aqueja como sociedad, se ha decidido tomar medidas de acompañamiento para cada vecino, a través de: la suspensión del cobro del servicio de alumbrado público hasta el 31 de diciembre de 2024", confirmó la Municipalidad a través de sus canales oficiales.

La intendenta Rosana Ferreira, dijo en diálogo con Cadena 3 que la suspensión del cobro es para paliar el impacto de la suba tarifaria en la boleta de luz. Esta decisión fue tomada en conjunto con los concejales debido a la situación económica que atraviesa el país.

"Los municipios son los que más en contacto estamos con la gente y estos aumentos que hubo en febrero implicaron un impacto muy grande", señaló.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El impuesto de alumbrado público, que representaba un 10% del total de las facturas, se reflejaba en las boletas mensuales. La recaudación obtenida por este concepto ascendía a 1.200.000 pesos al mes. Sin embargo, a partir de marzo y hasta diciembre de este año, dicho ítem no aparecerá en las facturas.

Ferreira reconoció que el cobro porcentual sobre el consumo energético es injusto, ya que todos los vecinos reciben el mismo servicio independientemente del monto que pagan por su consumo eléctrico. Sin embargo, destacó la importancia de estos ingresos para el mantenimiento y reparaciones necesarios tras fenómenos climáticos como las tormentas.

La medida aún no ha sido evaluada por los vecinos, ya que todavía no han recibido las boletas de marzo sin incluir dicho impuesto. No obstante, Ferreira espera que sea bien recibida como un pequeño alivio ante la actual situación económica.

Ferreira sugirió en diálogo con Cadena 3 que la iniciativa podría ser replicada por otros municipios como un gesto hacia los ciudadanos. Afirmó que en zonas vecinas se han producido numerosos reclamos y que se están buscando medidas para mitigar el impacto de las subas tarifarias.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/