Transporte interurbano: boletos impagables y reclamo de frecuencias

Federico Albarenque

El Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP), autorizó un aumento del 9,29% del boleto del transporte interurbano de pasajeros en la provincia de Córdoba. Es la quinta suba en lo que va del año, pero vamos a traducirlo en números, porque no hay bolsillo que aguante.

Desde diciembre de 2023 a esta parte del año, cuando se empiece a implementar el aumento del 9,29% autorizado para junio, el boleto habrá subido muy por encima del 300%, y estamos hablando de menos de seis meses.

En enero, la tarifa aumentó 97,4%; en febrero 44,28%; en marzo el 32,8%; en mayo el 11%, y en junio 9,29%. Si uno toma un precio de boleto, 100 pesos en diciembre, en enero pasó a pagar $197,40; en febrero $284,80; en marzo, aplicando el aumento del 32%, pasó a pagar $378; en mayo, $418, y ahora en junio pasará a $457.

O sea, por cada 100 pesos de boleto que se pagaba en diciembre, en junio estamos en $457. Es cierto que no todas las empresas aplicaron la totalidad de los aumentos, pero, por ejemplo, tomamos el ejemplo de Córdoba-Carlos Paz. En diciembre, el boleto costaba 800 pesos, en enero pasó a casi $1.580; en febrero, saltó a $2.200; en marzo, a $2.900; en mayo, a $3.100.

Si se aplica el incremento previsto de junio, pasará a $3.380. O sea, en Carlos Paz, para venir a Córdoba en diciembre, un vecino pagaba 800 pesos y ahora va a pagar $3.380 en junio. Estamos hablando en menos de seis meses.

Hablamos de un servicio Carlos Paz-Córdoba, que tiene frecuencias, tiene recorrido y vuelta, no hay mayores inconvenientes. Pero tenemos muchos otros puntos de la provincia donde la frecuencia es de pobre a paupérrima, donde se ha incrementado también en este porcentaje.

Por ejemplo, si uno toma el caso de Córdoba-Carlos Paz y no tiene el beneficio de Boleto Educativo, Adulto Mayor, Boleto Obrero Social para ir y volver a trabajar 21 días hábiles al mes, necesita $141.000. Estamos hablando de una ciudad muy cercana a Córdoba capital. Sobre todo los que usan el transporte interurbano en la provincia de Córdoba, ¿Han notado una mejora en la frecuencia?

De movida, ya para poder viajar hay problemas con la tarjeta TIN. Después tenemos el problema de las frecuencias. Todavía nos preguntamos por qué hay tarjeta TIN en Córdoba, por ejemplo. Ya que exista, es vergonzoso. Después del tema de cargar el crédito.

Uno entiende que había un retraso en el precio del boleto del transporte interurbano, uno entiende un esquema nuevo de subsidios que no llegan a la provincia de Córdoba. ¿Pero quién entiende al que tiene que tomar ese colectivo para trasladarse desde puntos distantes en la provincia de Córdoba? ¿Quién puede pagar una tarifa diaria de más de 3.000 pesos para trasladarse de Carlos Paz a Córdoba? Y ni hablar de aquellos que van de dos localidades distantes y no pasan, por ejemplo, por grandes ciudades como Córdoba Capital, como Río Cuarto y Villa María, donde prácticamente no tienen servicio. O es muy escaso. O de muy pocas frecuencias.

Aun así, tenemos precio de primer mundo y frecuencias de tercer mundo. El boleto se está tornando impagable en el transporte interurbano de la provincia de Córdoba. Y sigue habiendo los aumentos, el quinto del año a pesar de que enero arrancó con un incremento del 97%. O sea, duplicó tarifa enero.

Aun así, siguen los incrementos y nada hace suponer que no van a continuar en el segundo semestre.

Los días feriados, ¿Cómo se hacen los usuarios? Hay muchas frecuencias que directamente se levantan. Y el que tiene la obligación de trasladarse, la necesidad, no tiene cómo.

En su momento, el esquema de subsidios de transporte a nivel nacional contemplaba los transportes urbanos y el interurbano hasta 60 kilómetros porque se entendía que mucha gente hacía ese recorrido o hasta esa cantidad de kilómetros para ir y volver del trabajo habitualmente. Por eso, se subsidiaba en buena medida estas distancias cortas, si se quiere, de hasta 60 kilómetros.

Cierro con una pregunta. ¿Hay necesidad de que tengamos al ERSEP en Córdoba? ¿Cuál es la razón de ser del ERSEP? Si la luz va a aumentar como aumenta, sin pasar por prácticamente ningún control, simplemente a notificación de la empresa, si el interurbano aumenta en estos porcentajes… Porque la cantidad de empleados que tiene, el edificio nuevo que tiene, los vocales, lo que se creó en su momento por el exgobernador José Manuel De la Sota, para que sea una oficina de contralor, no solamente de la prestación de servicios, sino también de las tarifas, pierde razón de ser.

Aguas Cordobesas aumenta en función de lo que requiere. Es una escribanía de lujo que nos cuesta carísimo y que ni siquiera el ERSEP ponen las manos por los usuarios.

En los tiempos que corren, ¿Por qué tenemos una tarjeta TIN y no se paga por QR, con una tarjeta de débito, crédito? Bancor es una excepción, pero está todo dentro de lo mismo.

No se ven acciones para mejorarle la vida a la gente. El funcionario está para ayudarle a la gente, para ver cómo les alivian a los problemas, cómo le quita más complicaciones. Acá pareciera que todo lo que depende de este tipo de situaciones es un impuesto al vivir, o sea, es el impuesto a la ciudadanía. Esto tampoco es contra las empresas que brindan el servicio, pero la sensación es que solo se piensa en las empresas, en todo caso. Por eso digo, ¿Cuál es la razón de ser, por ejemplo, del ERSEP? ¿Por qué?

