¿Por qué se reiteran los cortes de gas cada año?

Por Federico Albarenque

El Gobierno nacional ordenó la interrupción del suministro de gas para industrias, gas natural comprimido, fundamentalmente para que no falten hogares y hospitales. Esta medida se toma en este tiempo del año por las bajas temperaturas.

Consultado al respecto sobre por qué, Raúl Olocco, ex secretario de Energía, contestó a Cadena 3: "Argentina es muy irregular en el consumo de gas. En verano prácticamente no se utiliza y cuando hace frío, la gente apela a este combustible. Hace más de 30 años que ese protocolo se aplica. Lo peor que puede pasar es que se corten los servicios auxiliares. Reponer esos servicios lleva días, horas y a veces meses".

En relación a de qué factores depende que cada invierno haya esta situación, respondió: "Básicamente invirtiendo. Solo con inversiones podemos superar este tipo de crisis. La continuidad del gasoducto Perito Moreno en su segundo tramo es fundamental. Solo con inversiones se puede lograr que los argentinos tengamos todo el gas que necesitamos y más barato".

Con relación a por qué no es tan fácil restablecer el servicio de gas en un domicilio, dijo: "No es como abrir la canilla y que salga agua. Cada vez que se corta el gas en un domicilio particular, tiene que ir alguien, dar el gas y hacer la prueba hidráulica. Reponer todo el gas puede llevar meses y son mil controles".

En cuanto a la situación en otras partes del país, afirmó: "No creo que se repita lo de Mar del Plata. Aunque hay que estar atentos, la previsión meteorológica indica que no será tan grave".

En Córdoba, la temperatura está subiendo y se espera restablecer el servicio en las estaciones de servicio con gas natural.

Ocho provincias tienen dificultades o han anunciado cortes en la provisión del gas natural comprimido. La situación es más grave que años anteriores y está asociada a las bajas temperaturas extremas.

Pedro González, vicepresidente de la Cámara de GNC, refleja que la situación es más compleja que otras veces. Provincias como Córdoba, San Juan y Mendoza han hecho cortes totales en la industria de GNC. En el área metropolitana de Buenos Aires, los cortes son interrumpibles, lo que no afecta demasiado porque la mayoría de las estaciones tienen contratos firmes.

Se espera hoy récord de consumo, por lo cual es necesario restringir el consumo si no es necesario.