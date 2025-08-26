La semana laboral de cuatro días empieza a ganar terreno en las empresas

Por Federico Albarenque

La idea de trabajar solo cuatro días a la semana, aunque no es nueva, está cobrando fuerza en un mundo donde el equilibrio entre vida personal y laboral es cada vez más valorado. Empresas como Kickstarter, Panasonic y Awin ya implementaron esta modalidad y un creciente número de organizaciones se suma a la tendencia.

Sin embargo, hasta hace poco, la falta de estudios a gran escala limitaba la evidencia sobre su efectividad. Ahora, las nuevas investigaciones están cambiando esta perspectiva, aunque no están exentas de críticas.

Un estudio publicado esta semana en Nature Human Behaviour, el más amplio hasta la fecha, analizó a casi 3.000 empleados de 141 empresas en seis países durante seis meses. Los resultados son contundentes: la semana laboral de cuatro días mejora la satisfacción, reduce el agotamiento y beneficia la salud mental y física de los trabajadores, sin comprometer la productividad. Los empleados lograron rendir lo mismo en cuatro días que en cinco.

Otro experimento destacado, realizado en el Reino Unido en 2022 con 3.300 empleados y 70 empresas, mostró resultados similares. El 46% de las compañías reportó productividad estable, el 34% notó mejoras leves y el 15% registró avances significativos. Además, el informe anual de Pipedrive de julio de 2025, basado en 1.000 profesionales de 85 países, reveló que los vendedores con jornadas de cuatro días son un 8% más propensos a alcanzar sus metas y reportan mayor satisfacción personal.

Empresas como Monograph, que adoptó esta modalidad en 2019, destacan un impacto positivo. Robert Yuen, CEO de la startup, afirmó: "La semana de cuatro días da a los empleados espacio para su desarrollo personal, lo que eleva su satisfacción a niveles históricos". Los datos respaldan esta percepción: los empleados con semanas más cortas reportan menos estrés y mayor compromiso, lo que también reduce la rotación de personal.

A pesar del entusiasmo, expertos como Isaac Kohen, director de Teramind, advierten sobre la falta de mediciones objetivas en estos estudios. "Los autoinformes reflejan cómo se sienten los empleados, pero no son suficientes para justificar un cambio estructural", sostuvo Kohen.

Según indicó a Forbes, las empresas necesitan métricas sólidas, como tasas de finalización de tareas o eficiencia en flujos de trabajo, para comparar el rendimiento entre semanas de cuatro y cinco días.

Sofia Passova, fundadora de StereoLOGIC, coincide en la necesidad de optimizar procesos antes de reducir jornadas. "El objetivo es trabajar con más inteligencia, no más duro. Esto requiere analizar datos para maximizar la eficiencia diaria", explicó.

Una encuesta de Zippia de 2023 señaló que los trabajadores promedio dedican solo 4 horas y 12 minutos a tareas activas en una jornada de ocho, lo que sugiere que hay espacio para mejorar la productividad sin extender horas.

Aunque los resultados son prometedores, la implementación a gran escala enfrenta desafíos. Los críticos advierten que decisiones basadas en entusiasmo, sin datos objetivos, podrían ser costosas para las empresas. Sin embargo, la evidencia sugiere que una semana laboral más corta no solo beneficia a los empleados, sino que puede ser viable para los negocios si se mide adecuadamente.

Con más estudios rigurosos y mediciones objetivas, la semana de cuatro días podría dejar de ser una utopía. Aunque no se generalice en 2025, la tendencia apunta a que esta modalidad podría convertirse en una práctica común en un futuro cercano, transformando la forma en que entendemos el trabajo.