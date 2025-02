Federico Albarenque

España podría dar el primer paso para reducir la jornada laboral. ¿Esto qué significa? Que antes de que termine 2025, los españoles podrían trabajar menos, pero con el mismo sueldo.

Van a trabajar 37 horas y media semanales, sin pérdida de salarios. Este ha sido un acuerdo al que llegaron gobiernos y sindicatos, pero no la apoyaron las organizaciones patronales porque dicen que en realidad va a afectar la productividad, cuando parece que en otros países europeos ha sido todo lo contrario.

En realidad, todavía ningún país de la Unión Europea en las últimas dos décadas ha reducido la jornada laboral. Pero, en los hechos sí. Por ejemplo, Alemania tiene 40 horas legales, pero resulta que su media son unos 36 horas semanales. Es decir, una cosa es la ley y otra cosa son los convenios colectivos.

Hay dos temas más importantes para agregar a esta propuesta de ley. Una cosa es que aquellas empresas que se tengan que adherir a esta ley de las 37 horas y media semanales, tendrán que tener un registro de horario digital y accesible. Es decir, tendrán que instalar una manera de control en la cual el trabajador fiche en el momento que se puede llegar a tomar un descanso y también cuando se retire.

De este modo, al estar en línea, el Ministerio de Trabajo podrá hacer accesible el control de cada una de las empresas. Si se llega a un acuerdo y se infringe la ley, las multas pueden llegar a los 10.000 euros en función de la gravedad del problema que se detecte.

Por otro lado, la ley también contempla el derecho a la desconexión. No te pueden llamar ni te pueden enviar un e-mail después de otro horario de trabajo, y de este modo lo que se busca es terminar con las horas no pagadas, que no son más que horas extras que no se abonan.

12 millones de trabajadores van a estar aparentemente beneficiados por esta medida en España, sobre una población activa de casi 21 millones de trabajadores, o sea, prácticamente el 60% entra dentro de los beneficios de esta ley, porque el resto de los trabajadores si tienen convenios colectivos en marcha, no se verían afectados porque muchos de esos convenios ya aceptan esas 37 horas y media semanales de trabajo.

¿Qué pasa en el mundo?

Mientras que España bajaría la semana laboral de 40 a 37 horas y media. En la Argentina la semana laboral tiene 48 horas.

Hay países que están dentro del promedio, que tienen una jornada o una semana laboral mucho más corta y otro más larga. Por ejemplo, en Siria la jornada laboral es de 25 horas a la semana. En Mozambique de 24, pero por ejemplo en Bután es de 54 horas, en los Emiratos Árabes Unidos es de 52 horas.

En Europa ya está establecido un promedio de 36 horas semanales, y en los países donde se ha aplicado, normalmente son las organizaciones empresariales las que se oponen y dicen que va a afectar a la economía, aunque en los hechos ha sido todo lo contrario.

Esto es porque con más tiempo libre, las personas realizan otro tipo de actividades donde consumen y gastan.