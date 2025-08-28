Día de la Ancianidad: ¿Qué es y cómo se vive hoy?

Por Federico Albarenque

El 28 de agosto se conmemora el Día de la Ancianidad, recordando la proclamación de los derechos de los ancianos en 1948. Este decálogo se incluyó en la constitución de 1949, marcando un hito en la defensa de sus derechos. En esta fecha, es fundamental reflexionar sobre qué significa realmente la ancianidad hoy.

La ancianidad no es una fecha comercial. Se trata de un momento significativo que invita a pensar en las condiciones actuales de los adultos mayores. En la actualidad, los jubilados enfrentan una crisis socioeconómica y cultural compleja que varía según su lugar de nacimiento y desarrollo.

En diálogo con Cadena 3, el doctor Carlos Presman se refirió a la situación de los adultos mayores, que depende de factores como su nivel de jubilación y su contexto social. La crisis previsional en Argentina ha impactado en sus derechos, inclusión y acceso a servicios. La percepción de los adultos mayores como personas de sabiduría y respeto es crucial para mejorar su calidad de vida.

La longevidad ha crecido en los últimos años, pero esta tendencia enfrenta desafíos. La crisis económica y social, junto con la vida urbana, han comenzado a acortar la vida de los adultos mayores. En América Latina, se prevé que en 2050, el 18,9% de la población será mayor de 65 años, superando a los menores de 18.

Presman señaló que es esencial repensar nuestra visión de la ancianidad. Todos tenemos un viejo adentro, y es fundamental fomentar una comunidad inclusiva. "El viejo somos nosotros, más tiempo", dijo. Y agregó que la soledad es uno de los mayores problemas que enfrentan los adultos mayores, y la percepción colectiva de la ancianidad debe cambiar.

La pandemia trajo consigo un cambio en la valoración de los adultos mayores, priorizándolos en situaciones críticas. Sin embargo, el exceso de mortalidad en este grupo durante 2024 pone de manifiesto el impacto negativo de la crisis socioeconómica.

Los adultos mayores están reescribiendo las normas sociales, desde salir a bailar hasta iniciar nuevas relaciones. La sexualidad y la vida social de los adultos mayores son temas que deben abordarse con seriedad y respeto.

Finalmente, Presman advirtió que la diferencia entre ser viejo y sentirse viejo radica en las funciones y actividades que cada persona realiza. La edad no define a una persona; son sus acciones y relaciones las que realmente importan.