Efemérides

Hechos históricos que marcaron el 7 de agosto a través del tiempo

En esta fecha, diversas efemérides dejaron huella, desde el nacimiento del paleoantropólogo Louis Leakey hasta la muerte de Rabindranath Tagore. En la nota, las importantes conmemoraciones.

07/08/2025 | 07:05Redacción Cadena 3

FOTO: Efemérides del 7 de agosto: estos son los hechos que marcaron la historia

Efemérides del 7 de agosto

Cada jornada del calendario es reconocida por acontecimientos notables que han dejado una profunda marca en la historia. Por ello, resulta esencial recordar las efemérides que sucedieron un 7 de agosto.

Eventos destacados

1903: Nació cerca de Nairobi, Kenia, Louis Leakey, un destacado paleoantropólogo británico. En 1959, durante una expedición a Olduvai, junto a su esposa descubrió un cráneo de homínido de "Australopithecus boisei". También halló fósiles de "Homo habilis" en 1961, así como restos de "Kenyapithecus africanus" en 1967. (Hace 122 años)

317: En Sirmio, actual Sremska Mitrovica en Serbia, nació Constancio II, hijo de Constantino el Grande. Tras la muerte de su padre en 337, asumió el gobierno de las provincias orientales, enfrentándose a los persas. Después de la muerte de sus hermanos, trabajó para restaurar la unidad del Imperio. Favoreció el arrianismo cristiano y falleció en noviembre de 371. (Hace 1708 años)

1941: En Calcuta, India, falleció Rabindranath Tagore, un poeta, filósofo y novelista bengalí que recibió el Premio Nobel de Literatura en 1913, siendo el primer asiático en lograr dicha distinción. Sus relatos cortos lo hicieron famoso. (Hace 84 años)

1848: Murió en Estocolmo, Suecia, Jön Jacob von Berzelius, un químico sueco que inventó los símbolos de los elementos químicos y descubrió el Cerio, Selenio y Torio. (Hace 177 años)

1834: En Lyon, Francia, falleció José María Jacquard, inventor del telar. (Hace 191 años)

1106: Murió en Lieja, actual Bélgica, el emperador del Sacro Imperio Germánico, Enrique IV. Enfrentó al Papa Gregorio VII por las investiduras imperiales y solicitó su perdón tras ser excomulgado. En sus últimos años debió afrontar rebeliones y fue forzado a abdicar en 1105. (Hace 919 años)

La efeméride más significativa

El hecho más relevante a destacar es el nacimiento de Louis Leakey en 1903, cuyos hallazgos en paleoantropología, como el cráneo de "Australopithecus boisei" y el fósil de "Homo habilis", han sido cruciales para comprender la evolución humana y la historia de nuestros antepasados.

Te invitamos a explorar las efemérides de otros días y descubrir eventos históricos que han marcado nuestra trayectoria.

