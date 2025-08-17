Efemérides del 17 de agosto: un recorrido por eventos que cambiaron la historia

FOTO: Efemérides del 17 de agosto: estos son los hechos que marcaron la historia

Recordar los hitos históricos permite mantener viva su memoria, a pesar del paso del tiempo. Por ello, resulta esencial conocer los eventos que han dejado una marca en el calendario cada 17 de agosto. A continuación, se presentan las efemérides de esta fecha.

1844: Nacimiento de Menelik II en Etiopía

En Ankober, actual territorio de Etiopía, nació Menelik II, quien se convertiría en emperador del país desde 1889 hasta 1909. En 1886, fundó la capital Addis Abeba y transformó a Etiopía de un conjunto de estados relativamente independientes en una nación unida. Menelik II luchó por abolir el comercio de esclavos y restringió el poder de la nobleza feudal. En 1903, sufrió un ataque cerebral que lo apartó del gobierno, siendo sucedido por un Consejo hasta que su hijo, Liy Yassu, ascendió al trono en 1909. Menelik II falleció en 1913. (Hace 181 años)

1786: Nacimiento de Davy Crockett en Estados Unidos

El 17 de agosto de 1786, nació en Limestone, Tennessee, Davy Crockett, destacado héroe de la Independencia de Texas. A los 49 años, murió en la Batalla de El Álamo durante el conflicto entre la República de Texas y México. (Hace 239 años)

1601: Nacimiento de Pierre de Fermat en Francia

El matemático y jurista Pierre de Fermat nació en Beaumont-de-Lomagne, Francia, el 17 de agosto de 1601. Su trabajo resultó fundamental para el desarrollo del cálculo moderno, al tiempo que realizó importantes contribuciones a la geometría analítica y al estudio de las propiedades de los números. (Hace 424 años)

1850: Fallecimiento de José de San Martín en Francia

En Boulogne sur Mer, Francia, murió el 17 de agosto de 1850, José de San Martín, un militar argentino que fue un prócer de la independencia latinoamericana y jugó un papel decisivo en las independencias de Argentina, Chile y Perú. Tenía 72 años al momento de su fallecimiento. (Hace 175 años)

1786: Fallecimiento de Federico II el Grande en Prusia

El rey de Prusia, Federico II el Grande, falleció el 17 de agosto de 1786. Su reinado, que abarcó desde 1740 hasta su muerte, se caracterizó por la introducción de nuevos métodos agrícolas e industriales, siendo uno de los déspotas ilustrados más relevantes de Europa en el siglo XVIII. (Hace 239 años)

La efeméride más destacada de este día es el nacimiento de Menelik II en 1844, cuyo liderazgo transformó Etiopía, abolió la esclavitud y limitó el poder nobiliario, estableciendo los cimientos para el desarrollo del país. Conocer estas efemérides nos ayuda a recordar la riqueza de nuestra historia y su impacto en el presente.

