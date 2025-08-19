En vivo

Efemérides

Conoce los sucesos históricos más destacados del 19 de agosto a lo largo del tiempo

El 19 de agosto incluye figuras como Bill Clinton y Linus Pauling. Este día se recuerda por importantes nacimientos y fallecimientos a lo largo de la historia en distintas partes del mundo.

19/08/2025 | 07:08Redacción Cadena 3

FOTO: Efemérides: estos son los acontecimientos que ocurrieron un 19 de agosto

Efemérides del 19 de agosto

La historia está repleta de momentos significativos y el 19 de agosto no es la excepción. En este día se han registrado eventos que han dejado una huella profunda en la memoria colectiva.

1946: Nació en Hope, EE.UU., Bill Clinton, quien se convirtió en el 42º presidente de Estados Unidos de 1993 a 2001. Su mandato se caracterizó por un notable crecimiento económico e incluyó momentos difíciles como un proceso de destitución ("impeachment") en 1998. (Hace 79 años)

1871: Orville Wright nació en Dayton, EE.UU. Su contribución a la aviación fue fundamental. Junto a su hermano Wilbur, lograron el primer vuelo motorizado de la historia con el aeroplano "Flyer I" el 17 de diciembre de 1903 en Kitty Hawk, Carolina del Norte. (Hace 154 años)

1994: En Big Sur, EE.UU., falleció Linus Pauling, un químico destacado que recibió dos premios Nobel: uno de Química en 1954 por su trabajo sobre enlaces químicos y otro de la Paz en 1962 por su dedicación a la paz mundial y su lucha contra la proliferación de armas nucleares. (Hace 31 años)

1923: En Ginebra, Suiza, murió Wilfredo Pareto, un reconocido economista y sociólogo italiano. Fue pionero en los estudios sobre la distribución de la riqueza y desarrolló el concepto de eficiencia que lleva su nombre. También contribuyó al campo de la microeconomía. (Hace 102 años)

1819: El matemático e ingeniero escocés James Watt falleció en Birmingham, Reino Unido. Su trabajo en el perfeccionamiento de la máquina de vapor impulsó el desarrollo industrial, especialmente con la creación de la cámara de condensación. (Hace 206 años)

1662: Blaise Pascal, matemático y filósofo francés, murió en Auvergne, Francia. Es conocido por haber inventado la calculadora Pascalina, que realizaba cálculos matemáticos de manera mecánica, un avance significativo para su época. (Hace 363 años)

El evento más notable de este día es el nacimiento de Bill Clinton en 1946, quien no solo gobernó durante un periodo de expansión económica, sino que también enfrentó grandes desafíos políticos que marcaron la historia de la nación.

Te invitamos a recordar todos los días eventos históricos que han contribuido a modelar el presente.

