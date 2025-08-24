Yami Safdie, tras cantar en el Día del Niño en el Kempes: “Fue espectacular”

FOTO: Yami en el Mario Alberto Kempes: un sueño cumplido en un estadio lleno de energía

La cantante Yami Safdie se presentó este domingo a la mañana en el estadio Mario Alberto Kempes en el gran festejo del Día del Niño y compartió su experiencia con Cadena 3.

"La verdad es que el estadio es increíble; la gente, una energía hermosa, así que es un sueño", expresó la artista sobre su actuación en Córdoba.

La cantante, que lució un look bohemio, rememoró su infancia y su conexión con la música. "Yo siempre me autopercibí princesa, desde chiquita", confesó.

Aseguró que siempre soñó con estar en un escenario lleno de gente y que la música ha sido parte de su vida desde muy joven.

Sobre el éxito de sus canciones, Yami reflexionó: "Creo que lo que tiene es que tiene sentimiento de verdad, es una canción que transmite algo que yo en ese momento estaba sintiendo". Esta conexión emocional con su público es clave para su viralización.

La artista también reveló que una de sus canciones nació de un sueño: "Soñé que todavía estaba con un viejo amor con el que las cosas ya se terminaron, pero era como esto, como una vida paralela". Esta idea inspiró su letra, que resuena con muchos de sus seguidores.

Yami se animó a hacer una versión cuarteto de su canción, lo que ha sido muy bien recibido por su audiencia. "La versión cuarteto me gusta cantarla cuando vienen los chicos", comentó, refiriéndose a su colaboración con Luck Ra y Qué Locura.

Con un gran show programado para el 9 de octubre en el Gran Rex, Yami se mostró emocionada por la respuesta del público. "Quedan muy poquitas entradas. Yo no lo puedo creer", afirmó, reflejando la satisfacción de cumplir sus sueños.

Finalmente, la artista recordó su niñez y su juguete favorito: un micrófono a pila que utilizaba para cantar. "Torturaba a toda mi familia con él", bromeó, mostrando su amor por la música desde temprana edad.