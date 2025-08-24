Las chicas de Bandín, emocionadas de llevar su cuarteto para niños al Kempes

Bandín, el primer conjunto de cuarteto infantil, actuó este domingo en el estadio Mario Alberto Kempes, en el marco del gran festejo del Día del Niño.

Las integrantes de la banda expresaron a Cadena 3 su emoción por cantar en un escenario tan significativo.

“Estamos muy emocionadas de pisar tremendo estadio cantando. Pensar que uno siempre está del otro lado, de la parte del fan, y ser ahora nosotras las cantantes es muy loco”, afirmaron.

El repertorio de Bandín combina canciones infantiles de películas de Disney y clásicos del cuarteto, adaptadas para un público joven. “Tenemos el problema hermoso de no saber qué canciones elegir, porque, gracias a Dios, tenemos un repertorio lleno de canciones hermosas para bailar y cantar”, explicaron.

Las integrantes compartieron sus recuerdos de infancia y cómo eso influye en su conexión con el público. “Es muy emocionante pensar que hay nenes que me están viendo de la misma manera a la que yo veo a otros artistas grandes”, comentó una de ellas.

Sobre su vestuario, destacaron la importancia de los looks en sus presentaciones. “Es muy difícil pensar qué ponerte para semejante estadio. Este es uno de nuestros mejores looks, muy calentito también”, dijeron.

La banda se prepara para futuras presentaciones, incluyendo un show en Santa María de Punilla y el lanzamiento de un nuevo disco. “Hoy estrenamos una nueva canción, 'Flores Amarillas', que dentro de poco la van a poder escuchar”, anunciaron.

Las integrantes de Bandín reflexionaron sobre sus sueños en la música y la perseverancia necesaria para alcanzarlos. “Por más chicos que sean, si tienen el sueño de estar en la música, es una cuestión de perseverancia”, concluyeron.