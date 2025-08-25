¡Estos son los ganadores de las 100 bicicletas del Día del Niño!
En el marco de la celebración por el Día del Niño, ayer se realizó el sorteo de 100 bicicletas entre los participantes del evento especial organizado para los más chicos.
25/08/2025 | 13:52Redacción Cadena 3
FOTO: Dia de las infancias en el Kempes
Las bicicletas fueron aportadas por la Secretaría General de Desarrollo Social del Gobierno de la Provincia de Córdoba, y cada una de ellas será entregada a los ganadores directamente en su domicilio.
El equipo encargado de la entrega se comunicará un día antes al número de contacto registrado por cada ganador para coordinar la entrega y asegurar que cada bicicleta llegue a manos de sus flamantes dueños.
A continuación, compartimos el listado completo de los 100 ganadores:
AGOSTINA ARCE – 116
FELICITAS MIRANDA – 073
MATÍAS ALEJANDRO PAREDES – 064
MOREYRA CORTEZ CRISTIAN RAFAEL – 951
VALENTÍN RAMIRO VILLARROEL – 831
SILVINA DURAN MEDRANO – 566
DANIELA CONCHI – 924
RODRÍGUEZ MARIA MERCEDES – 747
PIA LERI – 239
AGUSTINA LEÓN – 842
ALONDRA CEJAS – 261
SAMIR MOYANO – 599
ISAIAS MAYCOL CACERES – 321
CONSTANZA BESSONE ABRATE – 291
MEDINA LUDMILA – 942
MAXIMILIANO RUARTE – 274
EMILI XIOMARA QUIROGA – 133
MANSILLA YASMIN – 271
PACHECO MARÍA FABIANA – 726
TAHIEL CARPIO – 957
LOLA BESSONE ABRATE – 519
GIANELLA STORACCIO – 255
INGRID MASTRONARDI – 441
THIAGO RAFAEL ANTUNEZ – 305
LEIVA KEILA – 371
LOLA ARAMAYO – 377
KALEL BURELA – 675
SERGIO JOSUÉ BENJAMIN ROLDÁN FLORES – 275
QUEVEDO LOAN – 765
EMILIA GARAY – 651
MÁXIMO LIONEL BENJAMIN CARO – 810
ESTEBAN ESPAÑON – 571
VERONICA ROSANA SALAS – 807
CARRANZA MORENA AZUL – 787
YACUZZI MATHEO LUCAS – 410
EMMA DULCE – 427
TELLO KIARA – 310
LOURDES NATALIA MADERO – 721
EMMA PIHUELA – 651
JAZMIN STEFANIA AGÜERO URAN – 455
DÉBORA GÓMEZ – 589
OLIVER BASSANO – 594
GLORIA ROXANA FARIAS – 888
MAIDANA MAYTE MORENA – 908
CASTRO MARCOS – 795
FEDERICO NICOLAS LOPEZ MACIEL – 094
DUARTE BENICIO EMILIANO – 133
LISANDRO NOAH GALVAN – 448
OLIVA MELANY – 919
CELESTE NICOL CASTRO – 212
SEILER TANIA – 572
IVANA OLMEDO – 269
ALBERTO JAVIER GALARZA – 361
NOAH MATÍAS – 107
BENJAMIN CUEVAS – 554
ACOSTA LORENZO – 386
MIKEYLA LUNA – 979
LOPEZ FABRICIO ALEXANDRO – 326
GEMA MONTALIVET – 112
BENICIO LUQUE VILLARROEL – 914
JESSICA DULCE TORRES – 129
LUCAS MUGA – 599
AGUSTÍN EDUARDO RODRIGUUEZ – 666
KEVINDARIODIAZCANELO – 722
YOHANA MICAELA GUTIERREZ – 182
ISABELLA REYNA – 623
GUILLERMINA JAZMIN BARRERA – 819
MARUAN DOMINIC – 962
ELIANA SANCHEZ – 737
CIRO AMADEO ECHENIQUE – 547
GERIC JOAQUIN – 870
MICAELA GOMEZ – 433
ÁMBAR ROSARIO LUNA – 874
RICO HANNA – 722
REINA OSEIAS – 988
BRITO THEO ISMAEL – 800
SOSA SOFIA – 146
ROSA GREGORI – 835
JUAN BASSO – 101
JULIETA CHACON – 063
DANTE FEDERICO GORDO – 939
SIMÓN HERRERA – 571
SHAIRA MARTINA MOYANO – 483
PERALTA SEBASTIÁN – 533
JHEYCOB BENJAMIN PEREDO QUISPE – 590
RINAUDO EMILY AZUL – 506
KAREN PICÓN – 182
UMA CANDELA LUCIANI – 618
ANNA CHRISTINE MIRANDA – 461
VICTORIA ELIZABETH MENDOZA QUIPILDOR – 533
LOLA MORILLO – 505
CINTIA BLANCO – 931
BENITO YUCA – 826
GUSTAVO LUIS PERRINELLE – 388
HEREDIA ELUNEY ARACELI – 899
GASTON GONZALEZ – 628
TOMÁS GIOVANNI CORBALÁN – 756
VÉLEZ LEANDRO JOAQUÍN – 701
MATEO TOLOSA – 403
JAZMÍN OSUNA – 288