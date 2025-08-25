En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Día del Niño 2025

¡Estos son los ganadores de las 100 bicicletas del Día del Niño!

En el marco de la celebración por el Día del Niño, ayer se realizó el sorteo de 100 bicicletas entre los participantes del evento especial organizado para los más chicos.

25/08/2025 | 13:52Redacción Cadena 3

FOTO: Dia de las infancias en el Kempes

Las bicicletas fueron aportadas por la Secretaría General de Desarrollo Social del Gobierno de la Provincia de Córdoba, y cada una de ellas será entregada a los ganadores directamente en su domicilio.

El equipo encargado de la entrega se comunicará un día antes al número de contacto registrado por cada ganador para coordinar la entrega y asegurar que cada bicicleta llegue a manos de sus flamantes dueños.

A continuación, compartimos el listado completo de los 100 ganadores:

AGOSTINA ARCE – 116

FELICITAS MIRANDA – 073

MATÍAS ALEJANDRO PAREDES – 064

MOREYRA CORTEZ CRISTIAN RAFAEL – 951

VALENTÍN RAMIRO VILLARROEL – 831

SILVINA DURAN MEDRANO – 566

DANIELA CONCHI – 924

RODRÍGUEZ MARIA MERCEDES – 747

PIA LERI – 239

AGUSTINA LEÓN – 842

ALONDRA CEJAS – 261

SAMIR MOYANO – 599

ISAIAS MAYCOL CACERES – 321

CONSTANZA BESSONE ABRATE – 291

MEDINA LUDMILA – 942

MAXIMILIANO RUARTE – 274

EMILI XIOMARA QUIROGA – 133

MANSILLA YASMIN – 271

PACHECO MARÍA FABIANA – 726

TAHIEL CARPIO – 957

LOLA BESSONE ABRATE – 519

GIANELLA STORACCIO – 255

INGRID MASTRONARDI – 441

THIAGO RAFAEL ANTUNEZ – 305

LEIVA KEILA – 371

LOLA ARAMAYO – 377

KALEL BURELA – 675

SERGIO JOSUÉ BENJAMIN ROLDÁN FLORES – 275

QUEVEDO LOAN – 765

EMILIA GARAY – 651

MÁXIMO LIONEL BENJAMIN CARO – 810

ESTEBAN ESPAÑON – 571

VERONICA ROSANA SALAS – 807

CARRANZA MORENA AZUL – 787

YACUZZI MATHEO LUCAS – 410

EMMA DULCE – 427

TELLO KIARA – 310

LOURDES NATALIA MADERO – 721

EMMA PIHUELA – 651

JAZMIN STEFANIA AGÜERO URAN – 455

DÉBORA GÓMEZ – 589

OLIVER BASSANO – 594

GLORIA ROXANA FARIAS – 888

MAIDANA MAYTE MORENA – 908

CASTRO MARCOS – 795

FEDERICO NICOLAS LOPEZ MACIEL – 094

DUARTE BENICIO EMILIANO – 133

LISANDRO NOAH GALVAN – 448

OLIVA MELANY – 919

CELESTE NICOL CASTRO – 212

SEILER TANIA – 572

IVANA OLMEDO – 269

ALBERTO JAVIER GALARZA – 361

NOAH MATÍAS – 107

BENJAMIN CUEVAS – 554

ACOSTA LORENZO – 386

MIKEYLA LUNA – 979

LOPEZ FABRICIO ALEXANDRO – 326

GEMA MONTALIVET – 112

BENICIO LUQUE VILLARROEL – 914

JESSICA DULCE TORRES – 129

LUCAS MUGA – 599

AGUSTÍN EDUARDO RODRIGUUEZ – 666

KEVINDARIODIAZCANELO – 722

YOHANA MICAELA GUTIERREZ – 182

ISABELLA REYNA – 623

GUILLERMINA JAZMIN BARRERA – 819

MARUAN DOMINIC – 962

ELIANA SANCHEZ – 737

CIRO AMADEO ECHENIQUE – 547

GERIC JOAQUIN – 870

MICAELA GOMEZ – 433

ÁMBAR ROSARIO LUNA – 874

RICO HANNA – 722

REINA OSEIAS – 988

BRITO THEO ISMAEL – 800

SOSA SOFIA – 146

ROSA GREGORI – 835

JUAN BASSO – 101

JULIETA CHACON – 063

DANTE FEDERICO GORDO – 939

SIMÓN HERRERA – 571

SHAIRA MARTINA MOYANO – 483

PERALTA SEBASTIÁN – 533

JHEYCOB BENJAMIN PEREDO QUISPE – 590

RINAUDO EMILY AZUL – 506

KAREN PICÓN – 182

UMA CANDELA LUCIANI – 618

ANNA CHRISTINE MIRANDA – 461

VICTORIA ELIZABETH MENDOZA QUIPILDOR – 533

LOLA MORILLO – 505

CINTIA BLANCO – 931

BENITO YUCA – 826

GUSTAVO LUIS PERRINELLE – 388

HEREDIA ELUNEY ARACELI – 899

GASTON GONZALEZ – 628

TOMÁS GIOVANNI CORBALÁN – 756

VÉLEZ LEANDRO JOAQUÍN – 701

MATEO TOLOSA – 403

JAZMÍN OSUNA – 288

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho